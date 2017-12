Airbnb wil augmented en virtual reality toevoegen aan zijn platform

Consumer

Iedereen heeft vast wel eens van Airbnb gehoord. De dienst stelt mensen ertoe in staat een appartement of kamer te verhuren als ze er zelf bijvoorbeeld niet zijn. Mensen plaatsen daar foto’s bij, maar wat de van oorsprong Amerikaanse dienst betreft, moet daar iets anders mee gaan gebeuren.

Vandaag heeft Airbnb aangekondigd dat het van plan is om augmented en virtual reality in te zetten voor zijn dienst. De bedoeling is om consumenten een betere indruk te geven van de kamers of appartementen die ze mogelijk gaan huren.

Toekomstmuziek

Het bedrijf bevindt zich nog in een vroeg stadium van planning om augmented en virtual reality te implementeren. Airbnb wil de technieken op twee manieren gaan gebruiken: met 360-graden foto’s en met 3D-scans. Die foto’s kunnen mensen een goede indruk geven van de ruimte die ze huren en dankzij de scans zouden mensen in principe in een virtuele omgeving door huizen moeten kunnen lopen.

Tegelijk zou Airbnb de technologie ook breder willen inzetten. Zo stelt men zich een toekomst voor waarbij mensen in augmented reality door steden kunnen wandelen. Op die manier weten toeristen sneller hoe bepaalde zaken in steden werken, of hoe ze bijvoorbeeld een appartement binnenkomen.

Nog niet specifiek

Zoals gezegd, bevindt Airbnb zich vooralsnog in een vroeg stadium van planning. Het bedrijf heeft nog geen idee hoe het augmented en virtual reality wil gaan toepassen, enkel dat het die technieken wil implementeren. Wellicht dat het bedrijf gaat samenwerken met andere partijen om foto’s naar het platform te brengen, of dat het er zelf mogelijkheden voor toevoegt.