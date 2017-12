SEC-voorzitter waarschuwt voor ICO’s en cryptocurrencies

Business

De waarde van verschillende cryptocurrencies blijft maar stijgen. Maar het aantal vooraanstaande economen en kenners dat hiervoor waarschuwt neemt ook toe. Vandaag voegt de voorzitter van de Amerikaanse beurswaakhond, de Securities and Exchange Commission (SEC) zich bij dat rijtje kenners en experts.

SEC-voorzitter Jay Clayton stelde gisteren in een uitgebreid statement dat het wellicht niet heel verstandig si om te investeren in initial coin offerings (ICO’s) en in cryptocurrencies. Hij stelt dat de wet- en regelgeving die geldt voor deze zaken nog niet afdoende is om investeerders net zo goed te beschermen als wanneer ze in reguliere markten investeren.

Risico op fraude

Clayton waarschuwt er met name voor dat het risico op fraude erg groot is op deze markt. “Net als met elke andere potentiële investering, moet je extreem voorzichtig te werk gaan en er rekening mee houden dat je investering wellicht verloren gaat als een aanbieder winst garandeert, of als een aanbod te mooi klinkt om waar te zijn, of als je gedwongen wordt extreem snel te handelen,” aldus Clayton.

De opmerkingen van Clayton komen op een moment dat de bitcoin meer waard is dan ooit tevoren. De waarde van de virtuele munt bereikte gisteren een hoogtepunt van 17.360 dollar en is ondertussen gezakt naar 16.709 dollar. De waarde is nog altijd niet heel vast, wat vooral komt door een gebrek aan regulering en overheidssteun. Nadat de bitcoin vorige maand voor het eerst meer dan 10.000 dollar waard werd, verloor deze op één dag 20 procent van zijn totale waarde.

Bubbel?

Die waardewisselingen vormen een trend die we zien bij meer virtuele munten, wat het van groot belang maakt om voorzichtig te zijn met investeringen. Want waar ICO’s en virtuele munten wel snel in waarde kunnen stijgen, kunnen ze die net zo snel weer helemaal kwijt zijn. Clayon waarschuwt er dan ook vooral voor dat mensen als ze ervoor kiezen ergens in te investeren “vragen moeten stellen en heldere antwoorden moeten eisen”.

Clayton is overigens niet bepaald de eerste die waarschuwt voor investeringen in virtuele munten. Ook Jamie Dimon, de CEO van investeringsbank JPMorgan, waarschuwde dat het waarschijnlijk een bubbel zal blijken die op een gegeven moment knapt.