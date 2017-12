Ericsson zal eerste commerciële 5G-netwerk Verizon uitrollen

Networking

Ericsson wordt verantwoordelijk voor de uitrol van commerciële 5G-netwerken Verizon, één van ’s werelds grootste telecomproviders. Volgend jaar zal het bedrijf beginnen met het uitbrengen van het netwerk.

Nadat Verizon eerder al aankondigde volgend jaar te zullen beginnen met de lancering van 5G-verbindingen, geeft het bedrijf daar nu iets meer duidelijkheid over. Ericsson zal in de tweede helft van 218 beginnen met het uitbrengen van het 5G-kernnetwerk, het 5G radio access network (RAN), transportdiensten en bijpassende oplossingen.

Eerst naar de Verenigde Staten

“Ons pionierswerk met 5G zal Amerikaanse consumenten en bedrijven als eerste partijen in de wereld laten genieten van de voordelen van de transformatie diensten die horen bij deze nieuwe technologie,” laat Ericssons uitvoerend vicepresident Fredrik Jejdling weten. “Het laat verder zien hoe ons wereldwijde 5G-portfolio, ontworpen om 5G NR zoals gestandaardiseerd 3GPP te ondersteunen, helpt bij de vroege commercialisering van 5G-netwerken.”

Ericsson helpt Verizon al met het upgraden van zijn 4G LTE-netwerken en breidt die ondersteuning dus uit naar 5G-technologie. In het kader daarvan werken de bedrijven al samen aan de uitrol van Massive Multiple-Input Multiple-Output (Massive MIMO) technologie.

Massive MIMO is volgens de twee bedrijven een van de technieken die als een opstapje naar 5G dient. “Het is een technologie die nodig is voor 5G, maar het is nu al mogelijk voor 4G LTE-dienstverleners en eindgebruikers om te genieten van de voordelen die de superieure capaciteit en netwerkprestaties van deze technologie bieden.”

De bedoeling is om volgend jaar de eerste proeven uit te voeren met 5G. Daarvoor zijn niet alleen de Massive MIMO-antennes van Ericsson nodig, maar is het ook nodig om Qualcomm-technologie te implementeren. Er werken dus meerdere bedrijven samen aan de uitrol van de technologie.

5G is niet alleen een stuk sneller dan 4G-technologie, maar ook noodzakelijk. Er worden steeds meer apparaten verbonden met het internet, waaronder Internet of Things-apparatuur, slimme auto’s en andere technieken. De combinatie daarvan maakt het noodzakelijk om de overdrachtssnelheden van draadloos internet zo hoog mogelijk te houden, waar 5G cruciaal voor zal zijn. Ericsson voorspelde vorige maand nog dat tegen 2023 zo’n 20 procent van de wereldbevolking aangesloten zal zijn op 5G-netwerken.