WhatsApp komt met geverifieerde, bevestigde en onbevestigde zakelijke accounts

Er is weer wat nieuwe informatie naar buiten gebracht over het aankomende zakelijke platform van WhatsApp. Uit de FAQ blijkt dat bedrijven een status toegekend krijgen: onbevestigd, bevestigd of geverifieerd. Gebruikers krijgen daarbij een icoontje te zien naast de naam van het bedrijf waarmee ze in gesprek zijn.

Het is al langere tijd bekend dat WhatsApp werkt aan een extra functie voor zakelijke accounts. Facebook hoopt daar geld mee te kunnen verdienen, want daar heeft het nog altijd moeite mee bij WhatsApp. Dat komt vooral omdat er geen advertenties in de dienst mogen komen van de oprichters.

Zakelijke accounts

Zakelijke accounts worden dus op drie verschillende manieren weergegeven:

Geverifieerd : Een geverifieerd account heeft een groen icoontje in het profiel. Dit zijn bedrijven waarvan WhatsApp heeft bevestigd dat ze daadwerkelijk eigenaar zijn van het account.

: Een geverifieerd account heeft een groen icoontje in het profiel. Dit zijn bedrijven waarvan WhatsApp heeft bevestigd dat ze daadwerkelijk eigenaar zijn van het account. Bevestigd : Een bevestigd account krijgt een grijs icoontje in het profiel. Het gaat hierbij om bedrijven waarvan WhatsApp heeft bevestigd dat het telefoonnummer van de account bij het betreffende bedrijf past.

: Een bevestigd account krijgt een grijs icoontje in het profiel. Het gaat hierbij om bedrijven waarvan WhatsApp heeft bevestigd dat het telefoonnummer van de account bij het betreffende bedrijf past. Onbevestigd: Een onbevestigd account krijgt een icoontje van een vraagteken in het profiel. Dit account maakt gebruik van de WhatsApp Business App, maar is niet geverifieerd of bevestigd.

Voor kleinere bedrijven is het gratis om de WhatsApp Business app te gebruiken. Grotere bedrijven zullen daar geld voor moeten betalen, waarmee de chatapp toch geld kan gaan verdienen zonder gebruikers lastig te vallen met advertenties. Hoeveel de dienst kost voor bedrijven is nog niet bekend.

Wel is duidelijk dat er al sinds afgelopen zomer proeven met de app gedaan worden, waarbij het onderscheid tussen geverifieerde en niet-geverifieerde bedrijven vermoedelijk belangrijk is gebleken.