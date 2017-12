Consumentenbond: Schaf geen Samsung Galaxy S7, S7 Edge of J3 2016 meer aan

Mobile

Mocht je van plan zijn om een Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 Edge of Galaxy J3 2016 te kopen, dan kan je die toestellen volgens de Consumentenbond beter links laten liggen. Dat stelt de Consumentenbond omdat er nog maar een paar maanden nieuwe updates komen voor de toestellen. Samsung stelt zelf dat het niet helemaal klopt wat er gezegd wordt.

Samsung hoeft de telefoontoestellen vanaf maart 2018 niet meer van nieuwe updates te voorzien. Daardoor lopen consumenten het risico dat hun toestel snel niet meer veilig gebruikt kan worden. Om die reden raadt de Consumentenbond het aanschaffen daarvan vanaf nu af.

Stoppen met verkopen

Wat Bart Combée, de directeur van de Consumentenbond, betreft, is het beter om de toestellen niet meer te verkopen. Dat komt omdat ze nu nog worden aangeboden met bijvoorbeeld de opmerking dat Samsung de apparaten “regelmatig updates” geeft, en dat ze “optimaal beveiligd” zijn.

Daar Samsung over pakweg drie maanden stopt met updaten, houden die opmerkingen geen steek meer. Vooral omdat consumenten dit soort toptelefoons vaak nog in combinatie met een abonnement van één tot twee jaar kopen. Daardoor kunnen mensen langere tijd met een toestel zitten dat geen updates meer krijgt en mogelijk onveilig is.

Samsung roept op tot kalmte

De NOS heeft Samsung om een reactie gevraagd en daarin zegt het bedrijf dat het wel meevalt met wat de Consumentenbond zegt. “We ondersteunen hem tot minimaal maart,” zegt woordvoerster Cella Sin. Dat is het bedrijf ook verplicht, maar het hoeft niet zo te zijn dat het dan daarna meteen stopt met updaten. Oudere toestellen krijgen in elk geval nog altijd veiligheidsupdates van Samsung. Sin: “Voor de Galaxy S5 en de S6 hebben we dit jaar nog updates uitgebracht.”