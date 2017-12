Microsoft Cortana kan voortaan verbinden met Gmail

Consumer

Het is op Windows 10 voortaan mogelijk om Gmail te verbinden met Cortana, wat nieuwe mogelijkheden voor de digitale assistent oplevert. Door te connecten met een Gmail-account kan Cortana snel bij informatie als de kalender, e-mail en contacten. Indien gewenst kunnen bijvoorbeeld notificaties ingeschakeld worden.

Windows Central bericht over de mogelijkheid naar aanleiding van een tip. De feature is in te schakelen door een account toe te voegen. Dit kan door op de Windows 10-zoekbalk te klikken en te navigeren naar de Cortana Notebook-sectie aan de linkerkant. Hier vind je een verbonden diensten-sectie, waar een dienst te selecteren is.

Gmail is één van de aanwezige services in het scherm. Nu is het zaak om Gmail te selecteren en te klikken op verbinden. In een nieuw venster dien je in te loggen met het gewenste Gmail-account. Na deze stap kun je Cortana toestemming geven voor toegang tot en beheer van e-mail, Google Drive-bestanden, contacten en kalenders.

Stappen binnen de markt

Het is al mogelijk om verschillende diensten te verbinden met de digitale assistent van Microsoft. Denk bijvoorbeeld aan eigen diensten van het bedrijf als LinkedIn, Office 365, Outlook, Skype en Dynamics CRM. Nu komt daar dus ondersteuning voor een service van een directe concurrent bij. Ook Cortana-speakers, zoals de Harman Kardon Invoke, kunnen met Gmail verbinden om toegang te krijgen kalenderinformatie. Anderzijds kunnen Cortana-apps op mobiele platformen, zowel iOS als Android, voortaan kalender-data lezen.

Techgiganten richten zich de laatste tijd actief op de slimme speaker. Zo heeft Amazon de Echo, die al 15 miljoen keer verkocht is. Apple zal met de HomePod komen, waarvan het bedrijf onlangs nog bekendmaakte dat de speaker begin 2018 uitkomt. Google noemt zijn speaker simpelweg de Home. Deze partij zou volgens de geruchten komen met een slimme speaker met display.