Box introduceert cloud consulting dienst Transform

Services

Box Transform is per direct beschikbaar gemaakt door Box. Het gaat om een nieuwe dienst die helpt bij het implementeren van cloudcontentmanagement gebruikstoepassingen, bedrijfsprocessen opnieuw uitvindt en Box-producten integreert in de organisatie. Hierbij belooft Box langdurig advies.

Bij het updaten van bedrijfsprocessen gaat het om het introduceren van papierloze strategieën. Ook komt hier het digitaliseren van tijdrovende processen zoals HR-onboarding bij kijken. Door Box Transform moeten bedrijven tevens afscheid nemen van dure legacy-infrastructuur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan network file shares. De dienst is onderdeel van de Box Consulting-divisie, die in 2013 zijn introductie deed voor het helpen bij het inzetten van Box.

Verdere inhoud

Box Transform brengt experts in cloudcontentmanagement, veranderingsmanagement, implementatie en platformdiensten samen. De consultant-professionals zullen zich diep in een organisatie wortelen. Op deze manier zullen zij de bedrijfscultuur, werkstijlen en activiteiten leren begrijpen. Stephanie Carullo, COO van Box, zegt dat de dienst ervoor zorgt dat klanten hun content kunnen gebruiken om strategische inzichten te generen en processen te automatiseren. Uiteindelijk versnelt dit innovatie.

Projecten via Box Transform bestaan uit herhaaldelijke fases van planning, uitvoering en retrospectie, met als doel efficiënter en sneller resultaten te halen. Zo moeten processen binnen maanden opnieuw worden gedefinieerd, in plaats van jaren. Het gaat dan ook om de ontwikkeling van lange termijn contentstrategieën, waarbij strategische en bruikbare stappenplannen ontstaan om contentlagen te centraliseren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met return on investment-doelen.

Aanbod

Box Transform is een betaalde dienst die per direct beschikbaar is. Het bedrijf biedt wel een gratis CCM Transformation Workshop aan, om de huidige contentstrategie te beoordelen en meer waarde te halen uit Box. Bij de introductie verwijst Box ook naar de aankomende lancering van Box Skills. In 2018 zal kunstmatige intelligentie naar het platform komen, zodat audio, foto’s en video met behulp van algoritmes geanalyseerd worden.