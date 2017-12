The Linux Foundation verwelkomt open-source project OpenContrail van Juniper Networks

Apps & Software

Juniper Networks kondigt aan dat OpenContrail, zijn open-source netwerk-virtualisatie cloudplatform, aansluit bij The Linux Foundation. Daardoor zal het project beheerd worden door The Linux Foundation, waar we al software-defined network (SDN)-projecten als OpenDaylight, Open Network Automation Program (ONAP) en Open Platform for Network Function Virtualization (OPNFV) vinden.

OpenContrail is een schaalbare netwerk-virtualisatie controleplatform dat voorziet in SDN en sterke beveiliging. Cloud-serviceproviders, telecomoperators en enterprise datacenters zetten het project van Juniper Networks in. Deze partijen gebruiken het voor het vereenvoudigen van activiteiten en het automatiseren van workloads tussen clouds.

Intentie

Door de open-source en open-standaarden hoopt Juniper Networks meer innovatie te realiseren. Het bedrijf claimt dat zijn missie om het project echt community-gedreven te laten zijn, gerealiseerd wordt zodra The Linux Foundation het beheer van de OpenContrail-codebase overneemt. Toch schrijft ZDNet dat er wellicht een andere beweegreden is.

Eén van de grootste ondersteuners van OpenContrail, AT&T, gaf recentelijk namelijk aan dat het gebrek aan een open-source community de grootste uitdaging voor het project is. AT&T heeft de hoop op meer niet-Junipers-medewerkers die werken aan OpenContrail nog niet opgegeven. Dit bedrijf liet echter duidelijk blijken dat een community het belangrijkst is.

Toch heerst er bij Arpit Joshipura, VP networking and orchestration bij The Linux Foundation, vooral optimisme. Hij wijst op de groeiende, wereldwijde community die OpenContrail op brede schaal kan adopteren, beheren en integreren om verschillende cloudomgevingen te beheren en beveiligen. Joshipura ziet OpenContrail als een middel om het niveau technologische vooruitgang waar de gemeenschap om bekend staat te realiseren.

Ontwikkeling

Juniper Networks kocht Contrail in 2012, waarna een jaar later de release van de Juniper Contrail producten als open-source volgde. Eerder dit jaar werd het beheer van OpenContrail nog uitgebreid om een meer open, door de gemeenschap geleid project te realiseren. Dit moest de volgende groeifase voor het project in gang zetten.