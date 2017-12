Juniper Networks verbetert security platform om tekort aan personeel te adresseren

Security

Juniper Networks laat aan Techzine weten over verbeteringen in zijn cybersecurity platform. Deze helpen beveiligingsteams tijd te besparen, hun operationele taken te vereenvoudigen en de hersteltijd te verkorten. Het bedrijf wil door de introducties het tekort aan beveiligingspersoneel adresseren.

Juniper Networks acht de introducties nodig vanwege gerichte aanvallen die steeds geavanceerder worden. Organisaties worden geconfronteerd met risico’s op verschillende locaties, in verschillende clouds en binnen meerder functies. De leverancier van netwerken ziet dat de always on-aard van cybercrime extra druk legt op veelal onderbezette beveiligingsteams, die te maken hebben met veel handmatige processen en complex beleid. Automatisering en machine learning kunnen de tijdbesteding aan repetitieve taken verkorten en de menselijke betrokkenheid vergroten, concludeert Juniper Networks.

Introducties

Onder andere Junos Space Security Director met geautomatiseerd, agile policy management moet moet hiervoor zorgen. De Dynamic Policy Actions-mogelijkheid binnen de Security Director vermindert het handmatig uitvoeren van beleidsbeheer met een intention based framework. Door automatisering kunnen de herstelmaatregelen in reactie op een aanval reduceren van tientallen uren tot een paar minuten. Anderzijds kan Security Director handhaving afdwingen op basis van metadata, waardoor beveiligingsteams een beleid kunnen ontwerpen dat automatisch doorvoert binnen een multicloud-omgeving. De functie laat de tijd voor het beheren van alle regels op de firewall met meer dan 80 procent afnemen.

Ook Advanced Threat Prevention Appliance van Juniper Networks met one-touch is onderdeel van de aankondiging. Hierdoor verschijnt nieuwe appliance voor on-premises malwaredetectie, die gebruikmaakt van analyse- en hersteltechnologie van Cyphort. Deze vergroot de zichtbaarheid van bedreigingsgedrag, versnelt de reactietijden voor incidenten en versterkt de werking van firewalls. De appliance kan de hersteltijd verkorten van gemiddeld twee uur tot tien minuten. Juniper Networks geeft tevens aan dat de SRX4600 Next-Generation-firewall ook onder de aankondiging valt. Deze serie is geoptimaliseerd om multicloud-omgevingen te beveiliging, hoge prestaties voor snelle verdediging en is geïntegreerd met Security Director voor een “single pane of glass”-weergave van de beveiligingsomgeving.