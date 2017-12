Synaptics begint met massaproductie vingerafdrukscanners voor onder telefoonscherm

Mobile

Vandaag is Synaptics begonnen met de massaproductie van een nieuwe optische vingerafdrukscanner. Die kan onder het scherm van een smartphone geplaatst worden en lost daarmee een belangrijke kopzorg van fabrikanten op. Door de steeds grotere schermen is er op de voorkant van toestellen geen plaats meer voor een vingerafdrukscanner.

De oplossing van Synaptics draagt de illustere naam Clear ID FS9500. Deze optische vingerafdrukscanner kan door het glas heen scannen en werkt volgens het bedrijf met “natte, droge en koude vingers”. Dat kan doordat de Clear ID beschermd wordt door het glas van een smartphonescherm. Daardoor is het ook een duurzame, waterdichte en anti-kras oplossing.

Beter dan gezichtsherkenning

Synaptics wijst er in zijn aankondiging op dat de vingerafdrukscanner beter is dan bijvoorbeeld gezichtsherkenning. Volgens het bedrijf komt dat omdat er op meerdere manieren gebruik van gemaakt kan worden, of het toestel nou op de tafel ligt, in je hand rust of in de telefoonhouder in je auto zit. Bij gezichtsherkenning is het van groot belang dat er in de juiste hoek naar de telefooncamera gekeken wordt en dat maakt het soms een lastige techniek om te gebruiken.

Afgezien daarvan stelt Synaptics dat zijn Clear ID-technologie ook twee keer zo snel als gezichtsherkenning werkt. Heel lang hoeven we niet te wachten om te zien of die claims in de praktijk ook kloppen. Begin volgend jaar moeten al de eerste smartphones uitgebracht worden die voorzien zijn van deze technologie.

Verschillende oplossingen

Tot nu toe maken smartphonefabrikanten gebruik van verschillende oplossingen om als het ware om dat grote scherm heen te werken. Apple besloot bijvoorbeeld bij de iPhone X om de vingerafdrukscanner geheel weg te laten en te vervangen door gezichtsherkenning. Dat was volgens Apple ook veiliger en sneller. Een andere oplossing van fabrikanten als Samsung is om de scanner naar de achterkant van de telefoon te verplaatsen. Weer andere fabrikanten plaatsen hem simpelweg onder bijvoorbeeld de stroomknoop.