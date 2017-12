Google opent AI-onderzoekscentrum in China

Business

Google heeft vandaag aangekondigd dat het een onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie opent in China. Daarmee wil het Amerikaanse bedrijf ondanks blokkades van de Chinese overheid gebruik maken van het aanwezige talent. Het onderzoekscentrum krijgt een klein team dat in het Google-kantoor in Peking aan de slag gaat.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van bericht van Google zelf. Dat stelde dat het onderzoekscentrum het eerste in zijn soort is in Azië. Onderzoek naar kunstmatige intelligentie wordt flink gestimuleerd in China. Het gaat dan vooral om onderzoek van lokale bedrijven; multinationals worden over het algemeen geweerd en hebben te maken met zeer strenge regelgeving.

Blokkades in China

Google heeft te maken met grote blokkades in China. Zo is de zoekmachine geheel verboden in het land, maar is het gebruik van de appstore, mail- en clouddiensten ook verboden. Chinese regelgevers stellen dat deze strenge maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de stabiliteit in het land in het geding komt en dat contrasocialistische ideeën verspreid worden.

De maatregelen weerhouden Google er niet van om bezig te zijn in China. Zo hield het in samenwerking met lokale autoriteiten dit jaar een Go-toernooi waarbij zijn kunstmatige intelligentie het opnam tegen de Chinese wereldkampioen Ke Jie. Het evenement werd in China compleet verzwegen, maar kreeg in de rest van de wereld veel aandacht.

Grenzeloze voordelen

In een statement laat Google’s Fei-Fei Li, hoofdonderzoeker op het gebied van kunstmatige intelligentie, weten dat ze gelooft dat “AI en zijn voordelen geen grenzen kennen. Of een doorbraak nou in Silicon Valley, Peking of elders plaatsvindt, het heeft het potentieel om het leven van iedereen op de hele wereld te verbeteren. Als een bedrijf dat de nadruk legt op kunstmatige intelligentie, vormt dit een belangrijk onderdeel van onze collectieve missie. En we willen werken met het grootste AI-talent, waar dat talent zich ook bevindt, om dit te bereiken.”