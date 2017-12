Adobe brengt patch uit voor slechts één bug in Flash

Security

Adobe heeft een update uitgebracht waarbij opmerkelijk genoeg slechts één kwetsbaarheid in Flash opgelost hoefde te worden. Het gaat om een ‘Business Logic error’ die het bedrijf opgelost heeft. Daarmee is het een bijzonder kleine Patch Tuesday, zoals we die eigenlijk maar zelden zien.

Dat laat Adobe vandaag weten in zijn overzicht met de updates. Het gaat om een kwetsbaarheid die de naam CVE-2017-11305 draagt. Volgens het bedrijf is het een “matig gevaarlijke kwetsbaarheid” en was er geen heel hoge prioriteit voor het oplossen ervan.

De oplossing

“Deze update lost een regressie op die kan leiden tot de onbedoelde reset van het bestand met algemene voorkeursinstellingen”, schrijft Adobe. De kwetsbaarheid trof onder meer Adobe Flash voor Google Chrome op de besturingssystemen Windows, Mac, Linux en Chrome OS. Ook werd Adobe Flash voor Microsoft Edge en Internet Explorer 11 op Windows 8.1 en Windows 10 getroffen.

Dat er slechts één bug opgelost hoefde te worden is een opmerkelijke prestatie. Gewoonlijk worden er tientallen bugs opgelost met een patch, maar nu was er blijkbaar weinig werk aan de winkel voor de firma. Het kan ook te maken hebben met de patches die in november uitgebracht zijn.

Vorige maand werden er namelijk nog 67 kwetsbaarheden opgelost, waarvan velen als ‘kritisch’ bestempeld waren. Die bugs troffen onder meer Adobe Flash, Acrobat en Reader, maar ook andere software. In totaal waren er overigens vijf ‘kritieke’ kwetsbaarheden die opgelost moesten worden.