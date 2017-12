Amerikanen verbieden gebruik Kaspersky-software bij wet

Security

President Donald Trump heeft gisteren een wet ondertekend waarmee het verboden is om software van Kaspersky Lab te gebruiken binnen Amerikaanse overheidsinstellingen. Daarmee komt er een einde aan maandenlange pogingen om het gebruik van de Russische antivirussoftware binnen de overheid aldaar terug te dringen.

Het verbod maakt volgens persbureau Reuters onderdeel uit van een veel breder pakket aan maatregelen dat Donald Trump getroffen heeft. Wel is het een significante stap: nu moeten zowel civiele als militaire netwerken de software verwijderen. In principe moest dat al, want in september kregen overheidsagentschappen de opdracht alle software van Kaspersky te verwijderen.

Duidelijke zaak?

“De zaak tegen Kaspersky is goed onderzocht en zeer verontrustend. Deze wet had al lang ingevoerd moeten worden,” stelt Democratisch Senator Jeanne Shaheen in een statement. Zij vervulde een centrale rol in de pogingen om de software van overheidsnetwerken af te halen. Volgens haar vormt de software van Kaspersky een “groot risico” voor de Amerikaanse nationale veiligheid.

Kaspersky Lab heeft zelf herhaaldelijk ontkent te werken voor welke regering dan ook. Het stelt dat de Russische overheid nooit toegang heeft gehad tot zijn software en dat er geen achterdeurtjes ingebouwd zijn. In een poging iets te doen aan alle kritiek, bood het al aan de broncode van de software en toekomstige updates te laten inspecteren door onafhankelijke partijen.

Niet genoeg

Die stap werd verwelkomd door de Amerikaanse overheid, maar is dus niet genoeg gebleken. Dat heeft al geleid tot een omzetdaling voor het bedrijf in de Verenigde Staten, waar de inkomsten naar schatting met 5 tot 8 procent daalden ten opzichte van het vorige jaar. Ook in andere westerse landen begint de omzet van het bedrijf langzaamaan terug te lopen, vooral ook nu de Britten Kaspersky ook van spionage beschuldigen.

Het bedrijf heeft in een reactie op alle beschuldigingen laten weten dat het uit Rusland vertrekt als blijkt dat de overheid daar het personeel vraagt iets verkeerds te doen.