Aerohive komt met SD-WAN-oplossing voor bedrijven met geografische spreiding

Aerohive Networks laat aan Techzine weten over de introductie van een software defined WAN (SD-WAN)-oplossing voor bedrijven met sterke geografische spreiding. Organisaties met honderden tot duizenden bedrijfslocaties kunnen in combinatie met het bestaande SD-LAN-aanbod van Aerohive hun vestigingen vereenvoudigen met een geïntegreerde en vanuit de cloud beheerde draadloze, switching- en SD-WAN VPN-routingoplossing.

Door de SD-WAN-oplossing kunnen organisaties met de geografische spreiding snellere ingebruikname realiseren, dankzij een uitrol naar meerdere locaties met geautomatiseerde detectie van netwerkapparaten en provisioning. Daarnaast moeten netwerkkosten en complexiteit reduceren. Anderzijds zal de oplossing veilige toegang op basis van identiteitscontrole, beheer van gebruikers- en applicatiestromen, optimalisatie van netwerktrajecten en automatisch herstel in geval van storingen realiseren.

Eenvoudig beheer en flexibiliteit kenmerken de oplossing. SD-WAN verzekert elke gebruiker en elk apparaat ongeacht de locatie van dezelfde veilige en betrouwbare connectiviteit als op het hoofdkantoor. De oplossing kent prioriteit toe aan verkeersstromen en beperkt die waar nodig op basis van de relevantie van applicaties of de bandbreedtevereiste. Bedrijfskritische applicaties worden met het hoofdkantoor of het datacenter verbonden via een zakelijke VPN-verbinding.

Verdere functionaliteiten

Aerohive geeft aan dat het mogelijk is om bedrijfsregels voor het netwerkgebruik en de beveiliging die voor het hoofdkantoor gebruikt wordt consistent door te voeren binnen alle andere bedrijfslocaties. Door profilering binnen de juiste context en een firewall gericht op de verkeersstroom kan de IT-afdeling beleidsregels opstellen voor het doorzenden van netwerkverkeer. Dit kan op basis van een gebruikersgroep, een planning, het besturingssysteem, MAC-adres of de locatie van clients.

Potentiële problemen worden door de oplossing vroegtijdig gesignaleerd. Dit gebeurt met een combinatie van uitgebreide rapportage over verbindingen en verbonden netwerkapparaten, latency binnen VPN-tunnels, doorvoersnelheden en de uptime en tools voor probleemoplossing. Tot slot moet het gebruik van een gemeenschappelijke software defined architectuur de technologieën van Aerohive voor toegangs- en backhaul-netwerken met elkaar laten samenwerken, ter ondersteuning van zelfoptimalisatie, zelfcorrectie en zelfstandig leren.