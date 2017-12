Microsoft maakt Azure Bot Service beschikbaar voor ontwikkelaars

Apps & Software

Microsoft kondigt de algemene beschikbaarheid van Azure Bot Service aan, tegelijkertijd met de lancering van Language Understanding (LUIS). Beide diensten, aangeboden via Azure, richten zich op het natuurlijker maken van interactie tussen computer en mens. Dit gebeurt met behulp van kunstmatige intelligentie (AI)-tools.

Met zogenoemde conversational AI kunnen mensen gesprekken hebben met bots, zoals een online assistent op websites of binnen een chattool als Facebook Messenger. Hierbij stelt de mens een vraag die op een natuurlijke manier beantwoord wordt, zodat het lijkt alsof je met een persoon praat. In bepaalde situaties is het eenvoudiger te verwerken als het om een routine gaat.

Toepassing Azure Bot Service en LUIS

Azure Bot Service maakt het voor ontwikkelaars mogelijk om conversatie-interfaces op meerdere kanalen te creëren. LUIS is op zijn beurt goed voor het ontwikkelen van customized interacties op ieder platform, waarbij het niet uitmaakt van welk type applicatie er gebruikgemaakt wordt. Door beide diensten beschikbaar te maken op Azure breiden de mogelijkheden voor ontwikkelaars om aangepaste modellen te maken uit.

Het is mogelijk om te publiceren op Facebook Messenger, Slack en de meeste Microsoft-toepassingen, zoals Cortana en Skype. De bot kan tevens ingevoegd worden in een webpagina of app, terwijl de user interface aanpasbaar is. LUIS haalt uit een zin als “Book me a ticket to Paris” de intentie om een ticket te boeken met als locatie Parijs. Beide diensten moeten een krachtige combinatie opleveren. Er zouden dan ook al 200.00 aanmeldingen binnen zijn voor Azure Bot Service.

Aanbod

Microsoft biedt een set tools voor ontwikkelaars om bots te maken, waaronder het Bot Framework en Cognitive Services. Het framework is ontworpen om zo flexibel mogelijk te zijn. Als een gebruiker niet wil dat het op Azure gehost wordt dan is dat niet noodzakelijk. Uiteindelijk kunnen we de bot-diensten zien als een onderdeel van het Azure-aanbod waarmee ontwikkelaars hun applicaties van AI voorzien.