KLM lanceert slimme inpakassistent op Google Home

Consumer

Vliegmaatschappij KLM heeft vandaag een eigen inpakassistent gepresenteerd. De spraakassistent werkt via Google Home en helpt passagiers met het inpakken van hun koffer. De bot maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en geeft op basis van de reisbestemming van de passagier, de duur van de reis en het weer ter plaatse, advies voor het inpakken van de koffer.

De dienst van KLM draagt de naam Blue Bot en was voorheen enkel actief op Facebook Messenger. Vandaag is de functionaliteit dus uitgebreid naar Google-apparaten waar de Assistant op beschikbaar is. De dienst werkt vrij eenvoudig: je roept KLM op binnen Google Home en kan vervolgens vragen wat je moet inpakken.

Rustig aan doen

De inpakassistent van de KLM werkt vrij eenvoudig. De dienst geeft eerst de belangrijkste dingen die je zeker mee moet nemen aan. Denk aan een paspoort, ondergoed, of als je nog een visum moet regelen. Pas als je het betreffende item ingepakt hebt, noemt Blue Bot een nieuw ding dat je zeker in moet pakken.

Blue Bot krijgt in de toekomst overigens meer mogelijkheden. Klanten kunnen straks ook via Google Home een lijst met herinneringen naar hun favoriete sociale mediakanaal sturen wanneer ze specifieke items niet meteen kunnen inpakken, zoals visums die nog geregeld moeten worden.

Zelflerende persoonlijke dienst

De Blue Bot is gebaseerd op kunstmatige intelligentie. De bot is ook zelflerend en heeft haar eigen persoonlijkheid: behulpzaam, vriendelijk, professioneel en gewaagd. Door haar vaker te gebruiken, wordt ze slimmer en persoonlijker. Blue Bot ging in september 2017 van start op Messenger, door klanten tijdens een gesprek de mogelijkheid te geven een ticket te boeken. Vanaf vandaag biedt ze als pratende inpakassistent een tweede service.

De komende periode zal BB meer services gaan bieden via verschillende sociale mediakanalen. Volgens Pieter Groeneveld, Senior Vice President Digital Air France-KLM past het bij de “persoonlijke aanpak” van KLM. “We bieden een persoonlijke service op Google Home met behulp van kunstmatige intelligentie. De interactieve inpakassistent van KLM laat de toegevoegde waarde van KLM gedurende de hele reis zien.”