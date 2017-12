TomTom Telematics: files kosten Nederlands bedrijfsleven jaarlijks miljoenen euro’s

Business

Uit onderzoeker van TomTom Telematics blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks 18,6 miljoen euro verliest door files in Amsterdam. De oproep van TomTom is dan ook om files te verminderen komend jaar. Daar heeft het bedrijf uiteraard ook de nodige ideeën voor.

Uit de TomTom Traffic Index blijkt dat files in Amsterdam de gemiddelde reistijd met 22 procent verlengen, dat is 26 minuten extra op de weg per bedrijfswagen per dag. Dat kost de 20.960 bestelauto’s en vrachtwagens in de stad per voertuig elke dag €3,81 aan verloren uren. Dat betekent dat de files in Amsterdam bedrijven elk jaar 18,6 miljoen euro kosten.

Nog breder probleem

Het probleem is uiteraard breder dan alleen Amsterdam. Hoewel files daar jaarlijks het meest kosten, is de procentuele vertragingstijd in Haarlem het hoogst, met 27 procent. De absolute vertraging loopt men het meest op in Den Haag en Leiden, in beide steden bevinden chauffeurs zich daar per jaar in totaal 109 uur extra op de weg door files. Gemiddeld kosten de files in de top 10 steden met het drukste verkeer het Nederlands bedrijfsleven 77,8 miljoen euro op jaarbasis.

René de Jong, Sales Director Benelux van TomTom Telematics, zegt hierover: “Dit is natuurlijk geen nieuw probleem en ook dit jaar toont de TomTom Traffic Index weer aan dat de files alleen maar toenemen. We weten dat de overheid maatregelen treft om files te bestrijden, zoals het stimuleren van de verdere ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen, meer asfalt en kilometerheffing. Maar bedrijven kunnen hier zelf ook op inspelen.”

Dinsdag en donderdag

TomTom stelt op basis van zijn Traffic Index dat op dinsdag en donderdag de ochtend- en avondspits het drukste is. Het bedrijf raadt dan ook aan om hiermee rekening te houden bij de planning. Zo zouden chauffeurs het beste de spitsuren kunnen vermijden op die twee dagen. Maar de oplossing kan beter nog breder gezocht worden.

Het bedrijf stelt voor om middels voertuigtelematica te kijken waar zich er mogelijk verkeersproblemen voordoen. “Het houdt rekening met de afstand tussen de chauffeur en de bestemming, weet welke routes herrekend worden door verkeersproblemen en welke aankomsttijden realistisch zijn. Daardoor kunnen wagenparkbeheerders en planners slimme schema’s maken en elke keer weer de juiste bestuurder inzetten voor de juiste taak. Tenslotte zal dit leiden tot een betere routebegeleiding en betere service aan de eindklant” concludeert De Jong.