Microsoft brengt Seeing AI app met nieuwe functies naar meer landen

Sinds Microsoft afgelopen jaar de Seeing AI app lanceerde, heeft het bedrijf allerhande updates uitgebracht voor de toepassing. De iOS-app is dankzij kunstmatige intelligentie beter geworden in het herkennen van objecten en helpt blinden en mensen met slecht zicht nog makkelijker navigeren.

Tijdens de AI Summit in San Francisco heeft Microsoft enkele updates voor de app onthuld. Die was eerst alleen in de Verenigde Staten beschikbaar, maar werd sinds de lancering al 100.000 keer gedownload. Om die reden is de app naar 35 landen uitgebreid, waaronder alle EU-lidstaten.

Nieuwe functies

Maar naast de bredere beschikbaarheid, zijn er ook mooie nieuwe toevoegingen gedaan. De app kan nu ook meer munteenheden herkennen, waaronder Britse ponden, Amerikaanse en Canadese dollars en ook euro’s. Daarnaast kan de Seeing AI app ook de kleur van specifieke objecten herkennen. Denk aan de kleur van de trui die iemand aan heeft.

Afgezien daarvan kan de app nu ook zien of een lamp uitstaat of niet. Daarvoor hoeft iemand enkel de camera op de lamp te richten, en aan de hand daarvan kan deze bepalen of het licht aan staat of niet. Verder kunnen handgeschreven teksten nu ook herkend worden, waar dat eerder niet mogelijk was.

Er zijn verder nog twee belangrijke nieuwe updates, namelijk het lezen van teksten, waarbij de app teksten voorleest, en de mogelijkheid om te wisselen tussen verschillende stemgeluiden en de snelheid waarmee voorgelezen wordt. Al deze nieuwe functies zijn direct beschikbaar gemaakt in de app.