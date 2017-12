Na één dag al 118 miljoen dollar opgehaald voor ’s werelds eerste blockchain-telefoon

Mobile

Het Zwitsers-Israëlische technologiebedrijf Sirin Labs heeft in één dag maar liefst 118 miljoen dollar opgehaald in een ICO om de ontwikkeling van een blockchain-smartphone te financieren. Daarnaast heeft het bedrijf voetballer Lionel Messi gecontracteerd als merkambassadeur.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van bericht van CEO Moshe Hogeg. Hij stelde dat zijn bedrijf binnen 24 uur na lancering van de ICO maar liefst 118 miljoen dollar ophaalde bij 5.600 mensen wereldwijd. De ICO blijft de komende twaalf dagen staan, dus het potentieel van de investeringsronde is mogelijk nog veel groter.

Eerste blockchain-telefoon

Voor de ontwikkeling van de eerste blockchain-telefoon is volgens Moshe Hogeg 75 miljoen dollar nodig. Al het geld dat extra wordt opgehaald, wordt gebruikt om de productiecapaciteit te vergroten en meer te investeren in sales en marketing. Hoe duur de telefoon moet worden is niet zeker, maar het toestel – dat Finney zal heten – moet draaien op het Sirin OS en standaard verbinding maken met een onafhankelijk blockchain-netwerk.

Bij de Finney smartphone ligt de nadruk op veiligheid. Daarom zal er ondersteuning van peer-to-peer resource sharing ingebouwd worden en een standaard cryptowallet. Verder wil men volledig beveiligde communicatiediensten implementeren, die telefoneren en appen zo veilig mogelijk moeten maken. Daarnaast is er drietrapsauthenticatie, die kijkt naar biometrische gegevens, gedrag en een vergrendelpatroon.

Specificaties Finney

De smartphone zou volgens Moshe Hogeg eind volgend jaar op de markt beschikbaar moeten zijn. Het apparaat krijgt naast die nadruk op blockchain ook de gebruikelijke high-end functies. Zo moet er een 5,2-inch QHD-display zijn, 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagcapaciteit.

Verder wordt er aan de achterkant een dubbele camera ingebouwd worden, waarvan de belangrijkste over een 16-megapixelsensor beschikt. Aan de voorkant zit verder een selfiecamera met 12-megapixelsensor. Er wordt gemikt op een prijs van 999 dollar.