Hardware

Apple heeft de nieuwe iMac Pro per direct beschikbaar gemaakt, een all-in-one die een half jaar geleden aangekondigd werd. De beschikbaarheid geldt ook in Nederland, al is er op het moment van schrijven op de eigen pagina nog geen product te bestellen. Wel kunnen we een fors prijskaartje verwachten, aangezien de iMac Pro begint bij een prijs van 5499 euro.

Daarvoor krijg je een computer met een 8-core Xeon-processor, 32GB aan werkgeheugen, 1TB SSD en een Radeon Vega Pro grafische chipset met 8GB RAM. Er zijn dus ook meerdere uitvoeringen op komst. De meest uitgebreide versie gebruikt een 18-core Xeon, 128GB werkgeheugen, 4TB SSD en een 16GB Vega-chipset. Met turbo boost worden er snelheden tot 4,5 GHz gerealiseerd.

Apple wil dan ook voldoende vermogen en flexibiliteit bieden voor snelle multicoreprocessing en goede single-threadprestaties. Zo is de nieuwe iMac Pro onder andere geschikt voor het renderen van bestanden, bewerken van 4K-video’s, maken van realtime audio-effecten en een nieuwe app ontwikkelen.

De nieuwe Vega-GPU is mede bedoeld voor wat meer virtual reality-toepassingen. Gebruikers moeten namelijk zelf op kunnen gaan in de virtuele wereld of die juist helemaal creëren. Het geheugen is er om complexe 3D-modellen te visualiseren, simuleren en renderen. Ook meerdere tekstomgevingen creëren om software te ontwikkelen voor verschillende platformen en data-intensieve taken vallen onder de mogelijkheden van het geheugen.

Beschikbaarheid

De iMac Pro is dan ook de krachtigste Mac die Apple ooit op de markt bracht. Eveneens nieuw is de buitenkant die volledige spacegrijs is, inclusief de bijbehorende randapparatuur (muis en toetsenbord). Het is overigens eveneens nog niet bekend wat de uitgebreidere versies gaan kosten, al gaan er op internet wel geruchten dat de duurste uitvoering meer dan 15.000 dollar kost in de Verenigde Staten.

Naast de andere versies van de nieuwe iMac Pro die nog moeten verschijnen, komt Apple ook nog met nieuwe uitvoeringen van de Mac Pro. Deze laptop zal in 2018 zijn intreden doen, al is er nog geen specifieke datum bekend.