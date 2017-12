‘Samsung Galaxy A8 en A8 Plus hebben dubbele camera aan de voorkant’

Mobile

De nieuwe generatie Samsung Galaxy A zou volgens de geruchten in januari lanceren, al is er nog niet heel veel bekend over de toestellen. Een gebruikershandleiding brengt daar nu wat verandering in, die op de website van Samsung verscheen. Hierin is een afbeelding van de voor- en achterkant te vinden van vermoedelijk de A8 en A8 Plus.

De opvallendste functionaliteit van de Galaxy A8 en A8 Plus blijkt een dubbele camera aan de voorzijde te worden, met Live Focus voor de selfies. Het is daarbij niet bekend hoeveel megapixels we van de camera’s kunnen verwachten. Daarnaast bevestigt de handleiding dat we met een ratio van 18:9 te maken krijgen, wat de telefoons mee laat gaan in de trend van dunner wordende bezels.

Aan de voorkant vinden we mede daarom geen vingerafdrukscanner. Die is naar de achterkant verplaatst, zoals andere toestellen ook doen. Precies onder de camera aan de achterzijde, die zich midden bovenin bevindt, treffen we de sensor aan. Ook over de specificaties van deze camera doet Samsung nog weinig onthullingen.

Andere onderdelen

Vooraan vinden we verder vertrouwde onderdelen, zoals een speaker, lichtsensor en LED-indicator. In het scherm zijn virtuele knoppen voor recent, thuis, terug en show/hide verwerkt. Aan de achterzijde vinden we ook nog een flitser en de verwerking van de NFC-antenne, MST-antenne en normale antenne. Anderzijds tonen de schetsen wat we aan de zijkanten kunnen verwachten.

Onderin betekent dit een ingang voor een hoofdtelefoon, een microfoon en een usb type-C aansluiting. Rechts vinden we de power-knop en een speaker, terwijl links de volume-knop en de lade voor de sim-kaart verwerkt zijn. Daar blijft het bij wat betreft onthullingen uit de afbeeldingen.

De Galaxy A8 en A8 Plus zullen Samsung Pay en Bixby ondersteunen. Voor meer details zullen we nog even moeten wachten. Naar verwachting komt Samsung de komende maanden met meer specificaties van de telefoons.