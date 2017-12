Amerikanen schaffen regels rond netneutraliteit af

Business

De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft zoals verwacht besloten de regels omtrent netneutraliteit af te schaffen. Daardoor kunnen internetbedrijven minder goed gereguleerd worden en zal de Amerikaanse markt vermoedelijk behoorlijk veranderen.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag. FCC-voorzitter Ajit Pai kwam op aandringen van telecomproviders als AT&T, Comcast en Verizon met het voorstel om de regelgeving van Obama rond de netneutraliteit af te schaffen. Dat voorstel werd met 3 tegen 2 stemmen aangenomen, waarmee de telecomproviders een flinke overwinning boeken.

Grote macht voor providers

Door de beslissing krijgen telecomproviders flink wat macht in handen als het aankomt op het internetverkeer. Binnen netneutraliteit was namelijk vastgelegd dat elk internetverkeer in principe gelijk behandeld moet worden. Door het afschaffen van die regels wordt het mogelijk voor providers om bijvoorbeeld extra geld te vragen voor het snel streamen van video’s.

De regels rond netneutraliteit werden in 2015 ingevoerd onder president Barack Obama. Maar na de overwinning van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump werd aangekondigd dat er minder regels moesten zijn voor bedrijven. Doordat de Republikeinen drie van de vijf zetels in de FCC in handen hebben, konden ze die daadwerkelijk afschaffen.

Gevolgen voor consumenten

De gevolgen voor consumenten zullen in eerste instantie niet merkbaar zijn, maar daar kan dus wel verandering in komen. Het wordt immers mogelijk om extra geld te vragen voor specifiek internetverkeer en dat is vooral voor bedrijven mogelijk vervelend. Om die reden tekenden bedrijven als Netflix, Google, Pornhub, Apple, Facebook en Twitter al bezwaar aan.

Afgezien van deze afschaffing van de netneutraliteit in de Verenigde Staten, is ook de manier waarop er toezicht gehouden wordt veranderd. Waar voorheen de FCC toezicht moest houden en ook bevoegd was om op te treden, komt deze taak nu bij de FTC te liggen. Dat is opmerkelijk want de FTC heeft niet alleen minder expertise in huis, maar ook minder bevoegdheden om op te treden.

Nederlandse regels

Voor Nederland verandert er uiteraard niets door deze gewijzigde regelgeving. Nederland was in 2012 na Chili het tweede land ter wereld dat netneutraliteit in wet vastlegde. De Europese Unie voerde in 2016 een wet door waarmee netneutraliteit in de hele unie gewaarborgd is.