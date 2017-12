Synology introduceert twee NAS-oplossingen, de FlashStation FS1018 en DiskStation DS218

Networking

Synology laat aan Techzine weten over de introductie van twee NAS-devices geschikt voor particulieren en zelfstandige ondernemers. Het gaat om de FlashStation FS1018 en de DiskStation DS218. De servers bieden vertrouwde mogelijkheden als mediastreaming, het delen van bestanden en backup-toepassing voor data.

De FS1018 is een compacte all-SSD NAS voor op het bureau met twaalf sleuven en lage latentie. Hij maakt gebruik van Intel Pentium D1508 dual-core-CPU en heeft 8GB DDR4 EEC, dat kan worden uitgebreid tot 32GB. Er zijn vier plug-and-play Gigabit ethernetpoorten voor LAN, terwijl netwerkuitbreidingskaarten ondersteund worden met een PCle 3.0 x8-sleuf voor meer dan 40.000 willekeurige 4K-schrijfbewerkingen (IOPS).

Door de hardware moet het mogelijk zijn om goede prestaties en doorvoer te leveren. Dit geldt bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van meerdere taken en als er meerdere virtual machines (VM’s) gehost worden. De nieuwe Virtual Machine Manager laat software testen in sandboxes, de apparaten isoleren en de flexibiliteit van de server verhogen. Het is niet bekend hoeveel de nieuwe Synology FlashStation kost.

DiskStation

Tegelijkertijd komt Synology dus met een nieuwe NAS, de DS218. Deze kent twee sleuven en beschikt over een 64-bits quad-coreprocessor met een gelijktijdige doorvoer van meer dan 112 MB/s aan lees- en schrijfbewerkingen. Het apparaat wordt geleverd met 2GB aan DDR4-geheugen, wat vier keer het vermogen van zijn voorganger betekent. Verder vinden we een enkele gigabit ethernetpoort, één usb 2.0-poort en twee ub 3.0-poorten.

Daarbij is de NAS geoptimaliseerd voor 10-bits 4K H.265-videotranscodering via Video Station. Michael Wang, Product Manager bij Synology, zegt hierover dat 4K-video steeds meer de standaard wordt. Als een apparaat geen 4K-video’s kan afspelen, biedt de DS218 online 4K-videotrancodering naar 1080p en lager voor een optimale beleving, legt Wang uit.

In het persbericht wordt geen adviesprijs voor beide producten gecommuniceerd. Ook kunnen we de apparaten nog niet online te koop vinden. Toch treffen we voor de DiskStation DS218 op internet een adviesprijs van zo’n 273 euro aan. Voor de FlashStation moeten we nog even wachten tot we een prijs aantreffen.