Wereldwijde internetsnelheid flink gegroeid, Nederland in wereldtop

Het is alweer half december en daarmee komt 2017 langzaamaan tot een einde. Het gevolg daarvan is meteen dat op verschillende gebieden de balans opgemaakt kan worden. Ookla kwam vandaag met een overzicht van de internetsnelheid wereldwijd. En die brengt goed nieuws: de gemiddelde internetsnelheid is omhoog gegaan.

Interessant is dat uit de Speedtest-resultaten op alle gebieden verbeteringen te zien zijn. De gemiddelde snelheid wereldwijd ging met meer dan 30 procent omhoog. Op mobiel vlak is de downloadsnelheid nu gemiddeld 20,28 Mbps (+30,1%). De uploadsnelheid ging met 38,9% omhoog. Verder is de vaste internetverbinding 31,6 procent sneller, met een gemiddelde van 40,11 Mbps.

Nederland doet het goed

Er zijn wereldwijd 119 landen die een snellere mobiele download snelheid dan het wereldwijd gemiddelde hebben. In het geval van breedbandinternet zijn er 71 landen die boven het gemiddelde zitten. Wereldwijd behoort Nederland op allebei de gebieden tot de top en doen we het dus erg goed.

Kijken we naar de breedbandsnelheid, doen we het met 81,46 Mbps een stuk beter dan het wereldwijde gemiddelde van 40,11 Mbps. Wel moeten we acht landen boven ons dulden, waarbij Singapore met een gemiddelde downloadsnelheid van 153,85 Mbps de nummer één is.

Op het vlak van mobiele downloadsnelheden ligt het weer anders en lopen we flink voor op de rest. Nederland staat op dit gebied op de tweede plaats van de wereld, met 53,01 Mbps tegenover Noorwegen met 62,66 Mbps. Ook dit is een stuk beter dan het gemiddelde, dat op 20,28 Mbps staat.

Grootste verbeteringen

De grootste verbeteringen op het gebied van snelheid werden behaald door ontwikkelingslanden. Laos zag zijn gemiddelde snelheid op mobiel vlak met 249,5 procent stijgen naar 13,77 Mbps. Verder haalde het Franse eilandje Reunion, dat vlak voor de kust van Madagascar ligt, de grootste snelheidsverbetering op het gebied van breedbandinternet. Daar groeide de gemiddelde snelheid met 141,5 procent naar 62,64 Mbps.