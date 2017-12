Google en NASA ontdekken met machine learning nieuwe planeet

Consumer

Google en NASA hebben vandaag bekendgemaakt dat ze een nieuwe planeet ontdekt hebben in het zonnestelsel Kepler 90. Dat is op zichzelf al interessant nieuws, maar mooier is dat er gebruik gemaakt is van machine learning om deze specifieke planeet te ontdekken. Het is voor het eerst dat dit gedaan is.

De wetenschappers van Google pasten een neuraal netwerk toe op de gegevens van Kepler. Aan de hand daarvan ontdekte men dat er een achtste planeet is in het Kepler-stelsel, waarmee dat gelijk staat aan dat van onszelf. De betreffende achtste planeet was nauwelijks meetbaar met gewone methodes, maar kon dankzij de technologie van Google toch gedetecteerd worden.

Hoe de planeet ontdekt werd

Het team van Google besloot een neuraal netwerk te trainen om beelden van de Kepler-ruimtetelescoop te analyseren. Uiteindelijk was de kunstmatige intelligentie ertoe in staat in 96 procent van de gevallen planeten te detecteren die ook door mensen of de software van de NASA ontdekt waren.

Daarop besloot men de technologie toe te passen op oudere gegevens. Daardoor ontdekte men dat Kepler-90 een kleine dip vertoonde die niet verklaard kon worden aan de hand van de zeven andere planeten. De enige mogelijke conclusie bleek de aanwezigheid van een achtste planeet.

Kepler-90i, zoals de planeet gedoopt is, is de kleinste planeet die om de ster draait. Deze maakt iedere veertien dagen een rondje om de ster, waar de aarde er 365 dagen over doet. Mede door de kleine afstand tot de ster zal de planeet waarschijnlijk niet geschikt zijn voor leven; het is er zo’n 426 graden Celsius.

Overigens ontdekte Google’s kunstmatige intelligentie ook een planeet bij de ster Kepler-80. Deze exoplaneet heeft ongeveer dezelfde grootte als de aarde en draait zeer dicht om de ster heen. De bedoeling is nu om de technologie van Google op meer sterren toe te passen. Het neurale netwerk keek tot nu toe naar 670 van de 200.000 sterren die geobserveerd zijn door Kepler. De kans is vrij groot dat er meer planeten ontdekt worden als andere gegevens ook bestudeerd worden.