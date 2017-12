‘Samsung lanceert in eerste helft 2018 een eigen slimme speaker’

Consumer

Alphabet, Amazon en Apple hebben allemaal al een eigen slimme speaker op de markt (of er een aangekondigd). Maar nu wil ook Samsung Electronics een graantje van de steeds populairder wordende markt meepikken. Naar verluidt brengt het ergens halverwege 2018 zijn eerste slimme speaker uit.

Dat schrijft financieel persbureau Bloomberg vandaag op basis van bericht van insiders. Het apparaat van de Zuid-Koreaanse technologiereus zal vooral gefocust zijn op de geluidskwaliteit en het beheren van smart home-toepassingen. Daaronder vallen onder meer de verlichting en sloten.

Bixby-ecosysteem

De slimme speaker van Samsung zal uiteraard draaien op de assistent Bixby, die het eerder dit jaar presenteerde als concurrent voor Alexa, Siri en Google Asisstant. De bedoeling is om van Bixby een breed ecosysteem te maken dat op allerlei Samsung-apparaten toegepast kan worden.

Die intentie blijkt ook wel uit de plannen met de speaker: deze moet ook kunnen synchroniseren met televisies, Galaxy-smartphones en andere Samsung-apparatuur. De gedachte is om op die manier mensen aan zoveel mogelijk Samsung-producten als maar mogelijk is te binden. Dat het bedrijf die plannen heeft werd eigenlijk al duidelijk toen een Bixby-koelkast aangekondigd werd.

In meerdere markten beschikbaar

Naar verluidt zal Samsung de speaker meteen in meerdere markten beschikbaar maken. Het apparaat zou rond de 200 dollar kosten in de Verenigde Staten, al wordt daar volgens de bronnen van Bloomberg nog over nagedacht. Met zo’n prijs zou het apparaat iets duurder worden dan de Amazon-speakers en goedkoper dan de HomePod van Apple.

De slimme speakers leveren volgens de analyse van Bloomberg op zichzelf weinig geld op voor de fabrikanten. Winst wordt juist behaald uit de overige producten die dankzij de speakers aan de man gebracht kunnen worden. Zo helpen de Alexa-speakers Amazon aan klanten, worden de zoekdiensten van Google uitgebreid via de Home-speakers en helpt HomePod Apple gebruikers te binden aan zijn smart home platform.