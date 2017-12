Vodafone stopt in 2020 geheel met 3G-aanbod en stapt over op 4G

Networking

Vodafone heeft besloten om per januari 2020 helemaal te stoppen met het aanbod van 3G-verbindingen. Het bedrijf biedt dan enkel nog 2G en 4G aan. Daarmee gaat het bedrijf tegen de trend in: wereldwijd schakelen steeds meer aanbieders juist hun 2G-netwerken uit.

De reden achter deze beslissing ligt volgens Vodafone in het aantal klanten dat dan online kan blijven. Vrijwel alle apparaten die over een 3G-verbinding beschikken, ondersteunen ook 2G. Door het 3G-netwerk uit te schakelen, kunnen die toestellen terug naar 2G-netwerken of – indien daar ondersteuning voor geboden wordt – overschakelen op 4G. Zo houdt Vodafone de meeste mensen online.

Meer aandacht naar 4G

Door het 3G-netwerk uit te schakelen, kan Vodafone naar eigen zeggen veel meer geld en energie steken in de verdere ontwikkeling van zijn 4G-netwerk. Op zijn site schrijft het bedrijf hierover: “Om alle aandacht te kunnen geven aan ons 4G-netwerk, nemen we in januari 2020 afscheid van 3G.”

In het kader hiervan kondigt het bedrijf meteen aan dat het de komende drie jaar flink gaat investeren in de uitbreiding van het 4G-netwerk. Op die manier moet de dekking net zo goed zijn als die van de 2G- en 3G-netwerken samen. Zo voorkomt het bedrijf dat uitschakeling van 3G voor dekkingsproblemen zal zorgen. Hiervoor wil het ook de vrijgekomen 3G-frequenties in gaan zetten.

Als je geen 4G-toestel hebt tegen 2020, kan je enkel nog bellen en sms’en met het netwerk van Vodafone. Mocht je ook willen internetten, zal je een ander toestel moeten aanschaffen, of moeten kijken naar de mogelijkheden om over te stappen.