Ericsson en Deutsche Telekom sluiten 5G-contract

Business

Netwerkgigant Ericsson mag het 5G-ready netwerk bouwen voor Deutsche Telekom. Het bedrijf heeft daarvoor een vijfjarencontract gekregen en mag de grondvesten leggen voor een mobiel netwerk dat door de Duitse telecomprovider als “een belangrijke stap richting 5G” omschreven wordt.

“Ericsson zal het 2G, 3G en 4G-netwerk van Deutsche Telekom moderniseren met een oplossing die meerdere standaarden ondersteunt,” laat Ericsson in een statement weten. “De OSS voor het radionetwerk maakt verenigd netwerkbeheer mogelijk.” Onder het samenwerkingsverband zal Ericsson voor hardware, software en ondersteuning zorgen.

Samenwerking met Deutsche Telekom

“We hebben naar Deutsche Telekom geluisterd en begrijpen de noodzaak om een 5G-ready infrastructuur te bouwen, zodat men in Duitsland voorop kan blijven lopen op het gebied van klantenservice,” laat Arun Bansal, SVP van Europa en Latijns-Amerika van Ericsson in een statement weten. “We kunnen meerdere standaarden ondersteunen op dezelfde hardware en een 5G-upgrade is daardoor makkelijk uit te voeren middels een simpele software-update. En, we kunnen de ervaring van onze 5G-activiteiten over heel de wereld gebruiken om ervoor te zorgen dat Deutsche Telekom gegarandeerd over de meest geavanceerde hardware en software van de industrie beschikt.”

Voor Deutsche Telekom is de samenwerking een zeer belangrijke stap richting de uitrol van zijn 5G-netwerk. Het bedrijf maakt gebruik van Massive Multiple-Input Multiple-Output (Massive MIMO) technologie van Huawei om de netwerken uit te testen in Berlijn. Die proeven zijn succesvol en vormen volgens CTO Bruno Jacobfeuerborn een eerste stap in de goede richting.

“We zijn klaar voor 5G. Dus de volgende stap voor ons is om, voordat de standaard in 2020 vastgelegd is, ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk een netwerk klaar ligt,” aldus Jacobfeuerborn tegenover de site ZDNet. Daarvoor werkt het samen met onder meer Nokia en Huawei en nu dus ook Ericsson.

Overigens is dit niet bepaald de eerste deal die Ericsson gesloten heeft om bedrijven te helpen met de uitrol van 5G-netwerken. Eerder deze week werd bekend gemaakt dat Ericsson-technologie toegepast zou worden door Verizon bij de uitrol van 5G.