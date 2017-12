Cherry maakt de MW 4500 beschikbaar, draadloze muis die polsklachten voorkomt

Hardware

Cherry heeft de MW 4500 beschikbaar gemaakt, een ergonomische draadloze muis die vanwege zijn ontwerp polsklachten belooft te voorkomen. De vorm zorgt ervoor dat de hand rust onder een hoek van 45 graden op de muis, een meer natuurlijke houding voor de pols. Dit laat de spanning in gewrichten en pezen verminderen en maakt klachtenvrije werksessies mogelijk. Een stijlvast oppervlak van de muis moet voor een prettige bediening zorgen.

De Cherry MW 4500 beschikt over een infraroodsensor, die dankzij een speciale muisknop geschakeld kan worden tussen een optische resolutie van 1200 dpi, 900 dpi of 600 dpi. Zo kunnen gebruikers de instelling vinden die past bij hun persoonlijke voorkeur. Er zijn uiteraard twee standaard muisknoppen aanwezig, aangevuld door vier andere knoppen. Daaronder vallen een klikbaar scrollwiel en twee zijknoppen die onder andere voor navigatie in de webbrowser dienen.

Voor gebruik op kantoor of thuis

Cherry levert de nieuwe muis met een usb-reciever in nano-formaat. Deze kan in de usb-poort van de pc of laptop bevestigd worden. Het is tevens mogelijk om de receiver onderin de muis op te bergen. Deze ontvanger kent naar schatting afmetingen van 42 x 18 x 8 mm en een gewicht van vijf gram. Ook zijn er standaard twee type AAA batterijen bij de levering aanwezig. Gebruikers kunnen door het statuslampje in de onderrand van de muis zien wanneer de batterij bijna leeg is.

De muis zelf kent afmetingen die ongeveer uitkomen op 115 x 60 x 35 mm, terwijl het gewicht inclusief batterijen uitkomt op 120 gram. Het gaat om een muis met een zwarte behuizing. Verder belooft Cherry een garantieduur van twee jaar. Alle specificaties zorgen er gezamenlijk voor dat Cherry spreekt van een all-rounder die geschikt is voor op kantoor of thuisgebruik. De Cherry MW 4500 is per direct beschikbaar en kent een adviesprijs van 30 euro.