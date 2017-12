Lenovo en Intel leveren gezamenlijk supercomputer aan Europees supercomputing-centrum

Services

Lenovo Data Center Group laat weten samen met Intel een supercomputer te leveren aan Leibniz Supercomputing Center (LRZ) van de Beierse Academie van Wetenschappen in München. Het LRZ is één van de belangrijkste Europese wetenschappelijke centra voor de onderzoeks- en academische gemeenschap. Het centrum beheert bijvoorbeeld een grote hoeveelheid big data en is verantwoordelijk voor snelle verwerking en analyse van die gegevens.

Het LRZ speelt een belangrijke rol in het versnellen van nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek. LRZ werkt primair aan kritieke milieu-, astrofysische en biomedische vraagstukken. Zo voltooide het centrum onlangs ’s werelds grootste simulatie van aardbevingen en daaruit voortvloeiende tsunami’s. Binnen dit onderzoek is real-time scenarioplanning van naschokken en andere seismische gevaren mogelijk.

Prestaties SuperMUC-NG

Het nieuw systeem, ook wel SuperMUC-NG, levert een rekencapaciteit van 26,7 petaflop, aangestuurd door bijna 6500 nodes van Lenovo’s onlangs aangekondigde next-generation ThinkSystem SD650-servers. Deze SD650-servers bevatten Intel Xeon Platinum-processoren met Intel Advanced Extensions (Intel AVX 512) en zijn onderling verbonden met Intel Omni-Path Architecture.

Daarnaast zal het nieuwe systeem integratie van Lenovo Intelligent Computing Orchestrator (LiCO) omvatten. Dit is een management-suite met een intuïtieve grafische gebruikersomgeving (GUI) die helpt bij versnelde ontwikkeling high performance computing (HPC)- en kunstmatige intelligentie (AI)-applicaties. Ook krijgen LRZ-onderzoekers cloud-gebaseerde componenten, wat voor vrijheid in virtualisatie, het verwerken van de enorme hoeveelheid datasets en resultaten delen met collega’s zorgt.

Besparing en opening

Lenovo geeft aan dat het systeem gebruik zal maken van zijn eigen waterkoelingstechnologie. In combinatie met Lenovo Energy Aware Run-Time (EAR)-software realiseert die waterkoelingstechnologie een energiebesparing van 45 procent op in vergelijking met een soortgelijke, standaard luchtgekoeld systeem. De ecologische voetafdruk en de totale kosten van het onderzoekscentrum moeten zo afnemen.

Het is de bedoeling dat de supercomputer eind 2018 klaar is voor gebruik. De LRZ-installatie betekent tevens een mijlpaal voor Lenovo. Het bedrijfs levert namelijk zijn 20 miljoenste server.