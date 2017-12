Equinix neemt voor 792 miljoen dollar datacenterbedrijf Metronode over

Business

Equinix laat weten over een akkoord met Ontario Teachers’ Pension Plan, waardoor het de volledige beschikking krijgt over Metronode. Dit is een Australische datacentergroep die Equinix ongeveer 792 miljoen dollar in contanten kost. Omgerekend komt dat neer op zo’n 673 miljoen euro.

Metronode levert internet- en communicatie-infrastructuur aan grote corporaties, overheidsinstellingen, telecommunicatiebedrijven en IT-serviceproviders. In het jaar dat eindigde op 30 september 2017 genereerde Metronode nog 46 miljoen dollar. De overname is dan ook vooral bedoeld om de activiteiten van Equinix in Aziatisch-Pacifisch uit te breiden.

Door Metronode over te nemen voegt Equinix tien datacenters toe aan zijn portfolio. Dit betekent een versterkte positie in Sydney en Melbourne, terwijl Perth, Canberra, Adelaide en Brisbane juist nieuwe locaties voor Equinix zijn. De totale International Business Exchange (IBX) datacenter-voetafdruk in Australië komt daarmee op 15 te staan.

Obstakels

Het bedrag dat Equinix neerlegt is in contanten, wat betekent dat er geen aandelen bij de transactie komen kijken. In sommige gevallen zijn er in een overnamebedrag wel aandelen opgenomen, zodat de overgenomen partij enigszins inspraak kan houden op de activiteiten. In dit geval lijkt Equinix dus meer zelfstandig besluiten te kunnen nemen.

De overeenkomst, die op 15 december 2017 getekend werd, betekent overigens nog niet dat de overname definitief is. Er moet immers nog goedkeuring komen vanuit de autoriteiten. Toch wordt er vanuit Equinix vertrouwen uitgesproken dat het goed komt. Dit bedrijf communiceert namelijk een verwachte afronding in de eerste helft van 2018.

Eerdere overnames

Na afronding komt het totale aantal datacenter van Equinix in Aziatische-Pacifisch uit op 40. Wereldwijd bezit Equinix op dat moment 200 datacenter in 52 verschillende markten. Het bedrijf heeft de ambitie om zijn globale positie verder te versterken. Zo zagen we onlangs nog een overname van een datacenter in Istanbul en de overname van Itconic. Hiermee werden juiste de Europese activiteiten uitgebreid.