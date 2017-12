Oracle koopt cloudbedrijf Aconex voor 1,2 miljard dollar

Business

Oracle heeft overeenstemming bereikt met Aconex, waardoor het Australische cloudbedrijf overgenomen zal worden voor 1,2 miljard dollar. Omgerekend komt dat neer op zo’n één miljard euro. Het bedrag dat geboden wordt is in contanten, wat betekent dat er geen aandelen bij komen kijken.

Aconex is een cloud-gebaseerde oplossing die teamsamenwerking voor constructieprojecten beheert. De levenscyclus van bouwprojecten wordt zo voorzien van complete visibility en datamangement, zo geeft Oracle aan. Het bedrijf ondersteunde 70.000 organisaties verdeeld over 70 landen die gezamenlijk één triljoen dollar projectwaarde vertegenwoordigen.

Per aandeel komt de overname neer op 7,80 Australische dollar (5,06 euro). Dat is een premie van 47 procent bovenop de aandeelwaarde van Aconex. Het bedrijf kende op 15 december, toen de beurs sloot, een aandeelwaarde van 5,29 Australische dollar. Dat is op zich een redelijke vergoeding, al komen er wel eens hogere percentages voor.

Volgende stappen

De aankondiging betekent niet dat de transactie definitief afgerond wordt. Er moet nog goedkeuring van de autoriteiten plaatsvinden. Ook de aandeelhouders moeten nog stemmen over de overeenkomst. Later in maart staat de vergadering gepland. De raad van bestuur van Aconex adviseert unaniem in te stemmen met de transactie, schrijft Oracle. Het bedrijf verwacht dat de afronding de eerste helft van 2018 plaatsvindt.

De CEO van Aconex, Leigh Jasper, schreef een brief aan zijn klanten over de overname. Hij spreekt de verwachting uit dat de voortdurende investeringen in Aconex zullen zorgen voor meer functionaliteiten en mogelijkheden tegen een sneller tempo. Daarnaast moet er betere integratie en overeenstemming zijn met andere Oracles-diensten.

Eerdere overnames

Oracle heeft dit jaar meerdere overnames achter de rug. Naast Aconex zou er overeenstemming zijn met drie andere partijen. Het gaat om API-designplatform Apiary, ontwikkelaarstool-stratup Wercker en Moat (voor merk-intelligentie en analyses). Dit zijn wat minder overnames dan vorig jaar, toen er negen acquisities waren. Dat jaar kocht Oracle nog NetSuite voor 9,3 miljard dollar.