Ziggo gaat helemaal stoppen met analoog aanbod

Ziggo zet binnen drie jaar een punt achter zijn aanbod van analoge televisie en radio. Het bedrijf wil zijn kabelnetwerk sneller maken en kan dat middels de invoering van Docsis 3.1. Een randvoorwaarde hiervoor is de afschaf van het analoge aanbod.

Dat vertelt directeur Jeroen Hoencamp tijdens een interview met NRC Handelsblad. VodafoneZiggo wil zo snel mogelijk Docsis 3.1 uitrollen, een kabeltechniek die snelheden tot 1 gigabit per seconde mogelijk maakt. Dat is tweeënhalf keer zo hoog als de huidige topsnelheid bij de telecomprovider.

Voorop lopen

Wat Hoencamp betreft wordt de snelheidsverhoging voor 2020 doorgevoerd. “We lopen dan vijf jaar voor op de eisen die de EU stelt,” vertelt hij. Daarvoor moet dus wel de analoge dienstverlening helemaal afgeschaft worden en iedereen overgaan op digitaal. “Die stap is onvermijdelijk. In Duitsland gebeurt het al. We hebben nog geen specifieke datum, maar uiteindelijk gaan we volledig digitaal.”

Bij die overgang krijgen 300.000 tot 400.000 huishoudens die bij Ziggo aangesloten zijn te maken met de overgang. Ziggo is van plan dit zeer geleidelijk te doen en stelt dat het nog geen specifiek plan heeft liggen. Er is dan ook nog geen datum waarop het analoge signaal uitgezet wordt.

Overigens laat Hoencamp ook weten dat de populariteit van het analoge aanbod erg verschilt per regio en per stad. Daarmee wordt rekening gehouden bij het opstellen van de plannen voor de komende tijd. “Er gebruiken nog duizenden klanten een analoge dienst of analoge radio waar ze tevreden over zijn. Het is aan mij om ze mee te nemen.”