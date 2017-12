Mozilla krijgt fikse kritiek op gedwongen installatie plug-in

Apps & Software

Mozilla, ontwikkelaar van de browser Firefox, legt vaak de nadruk op privacy. Maar nu heeft de ontwikkelaar een foutje gemaakt door ongevraagd een plug-in te installeren in de browser van gebruikers. Ondanks dat deze niet standaard actief was, werd deze wel ongevraagd meegeleverd met een update.

De plug-in werd eind vorige week ontdekt door gebruikers van Firefox. De plug-in droeg de naam Looking Glass 1.0.3 en had geen omschrijving, behalve de tekst “My reality is different than yours” en de namen van de mensen die hem gebouwd hebben. Later bleek dat de plug-in gekoppeld was aan de televisieserie Mr. Robot, die net zijn derde seizoen afrondde.

Promotie voor de serie

Op een nieuwe supportpagina schreef Mozilla nu wat de gedachte achter de plug-in was. Deze was in samenwerking met het productiebedrijf achter de serie ontwikkeld en onderdeel van een promotionele deal. “De serie Mr. Robot draait om online privacy en security. Een van de tien fundamentele principes die ten grondslag liggen aan de missie van Mozilla, is dat de security en privacy van gebruikers op het internet gewaarborgd moet worden en niet als optioneel gezien kan worden.”

Als de plug-in ingeschakeld wordt, worden er wat woorden omgedraaid en vervolgens gekoppeld aan de televisieserie. De alternate reality game bevat verder wat aanwijzingen en hints gekoppeld aan de serie. Een vertegenwoordiger van Mozilla vertelde tegenover de site Engadget het volgende over de toevoeging:

“Ons doel met de ervaring die we samen met Mr. Robot aanboden, was om onze gebruikers op een leuke en unieke manier aan te spreken. Echte betrokkenheid houdt ook in dat je luistert naar feedback. Dus ondanks dat de extensie/plug-in die naar Firefox-gebruikers uitgerold werd nooit gegevens verzameld heeft, en expliciet door gebruikers die het spel speelden ingeschakeld moest worden voordat het invloed kon hebben op enige webcontent, hoorden we van sommige gebruikers dat de ervaring die we gebouwd hebben voor verwarring zorgt. Om die reden hebben we besloten de Looking Glass plug-in binnen de komende 24 uur naar de plug-in store te verhuizen, zodat Mr. Robot-fans verder kunnen gaan met de puzzel en is de bron nu beschikbaar in een publiekelijk toegankelijke plek.”

Standaard wordt de nieuwe plug-in niet meer meegeleverd, maar bevindt deze zich dus in de downloadwinkel van Mozilla.