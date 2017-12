‘Samsung brengt volgende Galaxy S-vlaggenschip al in februari uit’

Mobile

Samsung is van plan om eerder dan normaal zijn nieuwe vlaggenschiptelefoon te presenteren. De Zuid-Koreaanse technologiereus zou de Galaxy S9 en Galaxy S9 Plus al eind februari willen presenteren en in maart al op de markt brengen. Daarmee komen de toestellen een maand eerder uit dan hun voorgangers.

De nieuwe toestellen zouden weinig vernieuwend zijn volgens de bronnen van persbureau Bloomberg. Er zijn uiterlijk grote gelijkenissen met de huidige Galaxy-modellen, maar de camera’s worden wel van een flinke update voorzien. Tegelijk benadrukken de bronnen dat de “releaseplannen voor de nieuwe modellen nog altijd kunnen veranderen”.

Samsung vs Apple

De lancering is erg belangrijk voor Samsung, want het wil daarmee nieuw momentum creëren en het succesvol op blijven nemen tegen Apple. De Amerikaanse smartphonefabrikant bracht in november zijn iPhone X op de markt en wist daar veel bekijks mee te trekken. Daardoor zou het marktaandeel van Samsung dit seizoen beneden de twintig procent zakken.

Maar voor Samsung wordt 2018 om nog een reden belangrijk. Het zal vermoedelijk het eerste jaar worden waarin de Zuid-Koreaanse fabrikant drie toptelefoons presenteert, in plaats van de gebruikelijke twee. Want komend jaar zou het bedrijf met de Galaxy X komen, een opvouwbare smartphone die in zeer beperkte oplage uitgebracht moet worden. Mocht dat lukken, dan is Samsung de eerste fabrikant met een opvouwbaar toestel op de markt. Daarmee zou het in elk geval een competitief randje voor hebben op Apple.