Kunstmatige intelligentie creëert meer banen dan erdoor verloren gaan

Kunstmatige intelligentie. Je kan het een bedreiging voor het voorbestaan voor de mensheid vinden, of het zien als een kans. Een kans op bijvoorbeeld gebieden als gezondheidszorg, het onderwijs en de assemblage van producten. Sommigen geloven echter vooral dat het banen op het spel zal zetten. Dat lijkt wel mee te vallen.

Onderzoek van Gartner wijst uit dat kunstmatige intelligentie in eerste instantie voor een groot verlies van banen zal zorgen. Maar dat is slechts een tijdelijk effect: het zal uiteindelijk vooral banen op gaan leveren. Tegen 2020 zouden er 2,3 miljoen banen gecreëerd zijn door ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Banen verdwijnen

Naast die 2,3 miljoen nieuwe banen, verdwijnen er ook flink wat banen volgens Gartner: zo rond de 1,8 miljoen. Vooral de assemblage – dus werk dat geautomatiseerd kan worden – wordt hard geraakt. Gebieden waar juist meer banen komen zijn de gezondheidszorg, het onderwijs en de publieke sector.

Gartner komt met deze cijfers op basis van voorgaande technologische doorbraken. “Je ziet vaak bij significante innovaties dat er een periode van tijdelijk banenverlies is, gevolgd door herstel, en vervolgens zakelijke transformatie. De kans is groot dat ook kunstmatige intelligentie deze route volgt,” aldus onderzoeksdirecteur Svetlana Sicular.

Specialistisch werk

Vooral de banen waar minder specifieke kennis voor nodig is zullen verloren gaan. Maar juist de banen waar zeer specialistische kennis voor nodig is, of de managementposities, zien een toename. “Helaas verwarren de meeste waarschuwingen voor banenverlies kunstmatige intelligentie met automatisering – dat overschaduwt het grootste voordeel dat we uit kunstmatige intelligentie kunnen halen, namelijk een combinatie van menselijke en kunstmatige intelligentie die elkaar aan kunnen vullen.”

Verwacht wordt dat tegen 2022 een vijfde van al het werk gedaan wordt in combinatie met kunstmatige intelligentie.