Microsoft verhoogt limiet voor Power BI Premium-bestandsondersteuning naar 10GB

Services

Microsoft laat weten dat Power BI Premium voortaan grotere bestandslimieten ondersteunt. Hierdoor kunnen gebruikers analyses uitvoeren en inzichten krijgen van 10GB aan gecomprimeerde data. Dit betekent een vertienvoudiging ten opzichte van de vorige ondersteuning.

Met Power Bi Premium wil Microsoft het makkelijker maken om duidelijke, actiegerichte inzichten te krijgen van grote datasets. Microsoft omschrijft Power BI-datasets dan ook als sterk gecomprimeerd, wat datavolumes vertegenwoordigt die velen malen groter zijn. In de praktijk betekent dit dat Premium in combinatie met grote datasets resulteert in self-service, real-time verkenning van mogelijk honderden miljoenen rijen.

De manier waarop grote datasets bij Power BI Premium gebruikt worden, is onveranderd gebleven. Hiervoor dient de gebruiker eerst de laatste versie van Power BI Desktop (.PBIX) te installeren. Het is zaak om een rapport te creëren en te publiceren op de workspace binnen de dienst, die over Premium-capaciteit beschikt. Na publicatie kunnen de mogelijkheden van Power BI Premium op de data losgelaten worden.

Dit betekent bijvoorbeeld het stellen van vragen over data met natuurlijke taal of geplande vernieuwingen opzetten zodat de intelligentie up-to-date blijft. Microsoft laat met een gifje zien hoe grote datasets verwerkt worden. Hierin zien we een interactieve kaart van New York die verandert als de gebruiker op andere gegevens klikt.

Aanbevelingen

Microsoft publiceerde tevens een tabel met SKU’s die het bedrijf aanraadt voor verschillende .PBIX-formaten. Voor een P1-SKU geldt dat er minder dan 3GB gewenst is, bij P2 komt dat aantal uit beneden de 6GB en voor P3 geldt een maximum van 10GB.

Power BI Premium lanceerde in juni en nu volgt dus de flinke uitbreiding. Toch is het bedrijf nog niet klaar met de ontwikkeling. De aankondiging sluit namelijk af met de mededeling het Power BI-blog in de gaten te houden voor meer nieuws over grote datasets.