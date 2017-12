Kaspersky Lab stapt naar rechter om Amerikaans verbod op software terug te draaien

Business

Kaspersky Lab is naar de Amerikaanse federale rechtbank gestapt. Op deze manier wil de antivirusleverancier een besluit van de Amerikaanse regering terugdraaien. De overheid verbood zijn instellingen namelijk Kaspersky-software te gebruiken. Volgens het bedrijf vond er geen eerlijk proces plaats.

In september gaf het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid het bevel aan overheidsinstanties om de software van Kaspersky binnen 90 dagen uit hun netwerk te verwijderen. Dit vanwege vrees voor Russische spionage die dankzij de software mogelijk wordt. Kaspersky vestigt zich namelijk in Moskou.

Toch is er vanuit het bedrijf tot nu toe ontkennend gereageerd op de beschuldigingen. Zo nam Kaspersky eind november nog stelling door te zeggen dat het uit Rusland vertrekt indien het gebruikt wordt voor spionage. Ook werd er meermaals gecommuniceerd geen enkele overheid te zullen helpen met cyberspionage. Vorige week volgde nog de officiële handtekening van president Donald Trump om de software bij wet te verbieden.

Schade

De oprichter van het bedrijf, Eugene Kaspersky, schreef een brief aan Binnenlandse Veiligheid. Hierin claimt hij dat de reputatie van Kaspersky Lab is aangetast door het ministerie, terwijl het besluit ook invloed heeft op de commerciële activiteiten. De oprichter schrijft in de open brief dat er geen enkel bewijs is voor overtredingen van het bedrijf.

In de aanklacht is opgenomen dat de overheid grotendeels vertrouwt op onbevestigde mediaberichtgeving. Kaspersky verkocht minder dan 54.000 dollar aan de Amerikaanse overheid, wat neerkomt op 0,3 procent van de totale omzet in de Verenigde Staten. Toch gaat de schade verder dan alleen de 54.000 dollar, aangezien retailers als Best Buy Co de software uit hun aanbod verwijderden.

Daarom vraagt Kaspersky het verbod terug te draaien. Ook wil het bedrijf een verklaring van de rechter waarin uitgesproken wordt dat de producten geen beveiligingsrisico vormen voor de computers van de Amerikaanse overheid. Reuters vroeg het ministerie om een reactie, maar vanuit die partij is nog niet gereageerd.