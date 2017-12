Verenigde Staten beschuldigen Noord-Korea van WannaCry

Security

De Amerikaanse regering geeft Noord-Korea officieel de schuld van de WannaCry. Tom Bossert, adviseur binnenlandse veiligheid van president Donald Trump, spreekt de beschuldiging uit in de Wall Street Journal. “De aanval was wijdverspreid en kostte miljarden, en Noord-Korea is direct verantwoordelijk.”

Door de ransomware-aanval raakten ziekenhuizen, banken en andere bedrijven over de hele wereld besmet, waarna de criminelen losgeld eisten voor ontgrendeling. Bossert verklaart dat Noord-Korea meer dan een decennium bijzonder slecht handelde en dat het kwaadaardige gedrag steeds erger wordt. WannaCry noemt hij dan ook zonder onderscheid roekeloos.

De Amerikaanse overheid wijst na “vertrouwelijke beoordeling” de hackersgroep Lazarus Group aan als de uitvoerder van de aanval. Deze groep zou banden hebben met de overheid van Noord-Korea. De specifieke beschuldiging is afkomstig van een anonieme bron. Toch komt het Witte huis later op dinsdag met een formele verklaring waarin Noord-Korea de schuld krijgt.

Escalatie

Eerder gaven andere partijen Noord-Korea de schuld van WannaCry. Zo kwam Microsoft al met een statement, terwijl ook het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Korea wees. In het VK vergrendelde de aanval systemen van de National Health Service, wat voor problemen zorgde bij zorginstellingen. WannaCry wist zich snel te verspreiden over de gehele wereld, met meer dan 300.000 computers uit 150 verschillende landen die vergrendeld werden.

Toch komt de stellingname van de Amerikaanse regering op een gedurfd moment. De twee landen beschuldigen elkaar al enige tijd over en weer. Proeven met kernwapens door Noord-Korea vallen niet in de smaak bij de Verenigde Staten, wat het meningsverschil aanwakkert. Zo dreigde Trump met totale vernietiging van Noord-Korea. De escalatie is ook een kwestie die de Verenigde Naties bezighoudt.

Noord-Korea heeft betrokkenheid tot nu toe ontkend en noemt beschuldigingen van cyberaanvallen een lastercampagne. Reuters probeerde een reactie te krijgen van overheidsvertegenwoordigers, maar kon ze niet direct bereiken. Er zal ongetwijfeld nog het één en ander naar buiten komen over de kwestie.