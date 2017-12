AWS opent vierde Europese regio

Services

Amazon Web Services (AWS) heeft zijn vierde regio in de Europese Unie (EU) geopend, die zich vestigt in Parijs en de naam AWS EU (Paris) draagt. Eerder kwam het bedrijf met locaties in Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Techbedrijven uit Frankrijk moeten door de nieuwe regio eenvoudiger kunnen voldoen aan regels voor databescherming.

De regio beschikt over drie availability-zones, die dienen als afzonderlijke geografische locaties met hun eigen infrastructuur. Denk daarbij aan energie, koelingstechnologie, fysieke beveiliging en lage latentie netwerken, om het risico van serviceonderbrekingen tot een minimum te beperken. AWS-klanten die vertrouwen op hoge availability kunnen hun applicaties ontwerpen om op meerdere zones te draaien, zodat er een grotere fouttolerantie ingebouwd wordt.

Daarnaast kunnen AWS-klanten gebruikersdata in Frankrijk opslaan met de zekerheid dat de data pas verplaatst als zij dat zelf doen. Het land kent strenge datawetten, waardoor techbedrijven gegevens over Franse burgers binnen Frankrijk moeten opslaan. AWS biedt daarom per direct de mogelijkheid om beginnen met het opslaan van data en het draaien van apps in de regio, door de website te bezoeken.

Vraag

Het bedrijf geeft aan tienduizenden Franse klanten te hebben die AWS gebruiken vanuit regio’s buiten Frankrijk. Er zou vanuit hen gevraagd zijn naar een regio in Frankrijk, zodat ze eenvoudig hun latentie-gevoelige workloads kunnen draaien op Franse bodem. Ook het opslaan van data die zich in Frankrijk hoort te bevinden is een oorzaak voor de opening. Voorbeelden van bekende Franse AWS-gebruikers zijn Capgemini, Schneider Electric en Canal+.

De infrastructuur van AWS zal gecertificeerd zijn volgens Privacy Shield, een framework voor het uitwisselen van informatie tussen de EU en de Verenigde Staten. Daarbij wordt er rekening gehouden met privacy-wetgevingen in verschillende landen, alsmede de aankomende General Data Protection Regulation (GDPR). Deze EU-regels voor data gaan vanaf 25 mei gelden.

Door de opening van de nieuwe locatie komt het totale aantal AWS-regio’s uit op 18. Samen bieden zij 49 availability zones. Begin 2019 moeten de regio’s Bahrain, Hong Kong SAR, Zweden en de tweede AWS GovCloud Region in de Verenigde Staten openen. Samen voegen zij twaalf availability zones toe.