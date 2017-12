Samsung presenteert de goedkope Galaxy A8 met dubbele frontcamera

Mobile

Samsung heeft de Galaxy A8 gepresenteerd, een nieuw toestel in de Galaxy A-serie. Het gaat om een toestel met dubbele camera aan de voorkant, een groot Infinity Display en een relatief lage verkoopadviesprijs. Het toestel ligt vanaf 8 januari in de winkel en kost 499 euro.

De Samsung Galaxy A8 is voorzien van een 18,5:9-scherm van 5,6 inch. Dat display beschikt over een resolutie van 2220 bij 1080 pixels en neemt ongeveer 76 procent van de totale voorkant in beslag. Daarnaast gaat het om een Infinity Display, met zeer smalle schermranden. Dat geldt vooral voor de randen aan de zijkant, aan de boven- en onderkant van het toestel heeft Samsung nog wat ruimte overgelaten.

Nadruk op de camera’s

Samsung legt bij het toestel vooral nadruk op de camera’s. De telefoon heeft een dubbele frontcamera, waarvan eentje over zestien megapixels beschikt en de andere over acht megapixels. Volgens Samsung bieden de twee camera’s verschillende functies en is het onder meer mogelijk om close-ups met een vervaagde achtergrond te maken met de dubbele camera. Op de achterkant zit verder een enkele camera met 16-megapixelsensor.

Het Android-apparaat heeft een octacore-processor die geklokt is op 2,2GHz. Verder is het apparaat voorzien van vier gigabyte aan werkgeheugen en een opslagcapaciteit van 32 gigabyte. Indien gewenst kan de opslagcapaciteit met behulp van een microSD-kaart uitgebreid worden tot 256 gigabyte.

De Samsung Galaxy A8 is voorzien van ondersteuning voor Samsung Gear VR en daarvoor dan ook voorzien van zo’n beetje alle denkbare sensoren: een versnellingsmeter, barometer, gyroscoop. Overigens kan het toestel ook ontgrendeld worden met behulp van een ingebouwde vingerafdrukscanner die zich aan de achterkant bevindt.

De nieuwe smartphone is vanaf 8 januari verkrijgbaar. De verkoopadviesprijs bedraag t499 euro en het toestel is te koop in de kleuren black, orchid grey en gold.