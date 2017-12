‘Apple maakte iPhone 6S-modellen bewust trager’

Mobile

Het lijkt erop dat Apple de prestaties van de iPhone 6S-modellen bewust verlaagd heeft. Daarmee zou de fabrikant mensen niet willen dwingen om nieuwe toestellen te kopen, maar juist om de steeds slechter presterende accu wat te ontlasten. Op die manier kunnen de toestellen iets langer mee.

Dat meldt John Poole, die de benchmarksoftware Geekbech ontwikkelde. Hij besloot naar aanleiding van een post op Reddit te kijken naar de prestaties van oudere iPhones. Een tijd geleden verscheen daar het bericht dat een oudere iPhone nadat de batterij vervangen was weer beter zou werken. Poole nam de proef op de som en concludeert dat het gerucht klopt.

Accuproblemen

Poole besloot de prestaties van zowel de iPhone 6S als de iPhone 7 te bekijken. Het bleek dat vanaf iOS 10.2.1 de prestaties van de iPhone 6S flink uiteen loopt op verschillende modellen. Op basis van zijn tests concludeert hij dat het bijna niet anders kan, of Apple heeft speciale software ingebouwd die de prestaties van de processor wat terugschakelt indien de accu niet meer naar behoren functioneert.

Oudere iPhone 6S-modellen kunnen daardoor erg wisselend presteren. Het is een interessant resultaat: Apple bracht iOS 10.2.1 uit naar aanleiding van verschillende problemen met de accu’s van de iPhone 6S. Die moesten in sommige gevallen vervangen worden, maar Apple koos er ook voor de telefoons te ontlasten middels deze software.

Daarmee heeft Apple voor zichzelf in elk geval een probleem opgelost, maar de gebruikers ogenschijnlijk een nieuw ‘probleem’ gegeven. Waar hun toestellen in principe langer mee kunnen, zijn de prestaties immers merkbaar slechter. Het lijkt er voor sommige gebruikers dus op dat hun iPhone 6S mettertijd langzamer is geworden door veroudering, maar dit lijkt nu eerder te liggen aan een bewuste keuze van Apple. Het laat zich nu raden dat mensen vermoedelijk meer gaan denken dat Apple telefoons bewust langzamer maakt, zodat er meer nieuwe toestellen verkocht worden.