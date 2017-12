Microsoft Launcher nu al tien miljoen keer gedownload

Apps & Software

In juli 2015 bracht Microsoft een eigen Android-launcher, genaamd Arrow uit. Die kreeg later de naam Microsoft Launcher en bereikte in november de mijlpaal van 1 miljoen downloads. Het aantal downloads lijkt nu in een stroomversnelling te zijn geraakt, want ondertussen is de app 10 miljoen keer gedownload.

Microsoft publiceerde zelf geen cijfers, maar volgens de Google Play Store werd de Microsoft Launcher al meer dan 10 miljoen keer gedownload. Deze zou in rap tempo op weg zijn naar de 50 miljoen downloads en bevindt zich al in de ‘top trending’ lijst.

Knappe prestatie

Het aantal downloads is nog best een knappe prestatie. De Play Store staat namelijk vol met allerhande launchers, waaronder die van Nova en Pixel. Microsoft heeft op de een of andere manier een perfecte balans weten te vinden, waarmee het een prima succes in handen heeft. Dat zien we ook terug in de recensies: met 378.354 stemmen op moment van schrijven, heeft de app gemiddeld een 4,6.

De Microsoft Launcher is ideaal voor mensen die een Android-telefoon hebben en die willen koppelen aan een Windows-apparaat. Deze app synchroniseert naadloos met een laptop of computer en staat de gebruiker toe eenvoudig bestanden en foto’s van hun telefoon naar hun Windows-apparaat te sturen. Daarvoor hoeven ze enkel op een ‘Continue on PC’ knop te drukken.

Afgezien daarvan laat de Microsoft Launcher gebruikers elke dag een nieuwe achtergrond kiezen met behulp van Bing en eenvoudig op het internet zoeken.