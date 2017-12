Waarom er niet meteen Windows 10-apparaten met een Qualcomm Snapdragon 845-processor uitkomen

Hardware

De afgelopen weken maakten Microsoft en Qualcomm enkele belangrijke aankondigingen. Microsoft liet weten dat er Windows 10-apparaten op de markt komen die draaien op een Qualcomm Snapdragon 835-processor en diezelfde dag kondigde Qualcomm de Snapdragon 845 aan. Nu geven de bedrijven antwoord op de vraag waarom die Windows-apparaten dan niet gewoon op de 845 draaien.

De verklaring van de twee bedrijven, zoals samengevat door de site Fudzilla, is eigenlijk relatief eenvoudig. De eerste Windows 10-apparaten met een Snapdragon-processor zullen in de loop van het eerste kwartaal van 2018 uitgebracht worden. De Snapdragon 845 rolt echter pas vanaf het tweede kwartaal van 2018 van de band.

Kortom: de aangekondigde processor is niet op tijd op de markt om direct in de Windows-computers ingebouwd te worden. Naar verwachting presenteren Asus, HP en Lenovo hun eerste Snapdragon-laptops tijdens de CES in januari. Die apparaten zijn dan geheel ontworpen op basis van de Snapdragon 835-architectuur en voor de 845-modellen moeten weer andere ontwerpen gemaakt worden. De verwachting is dat de eerste Snapdragon 845-apparaten in de loop van het derde kwartaal van 2018 pas onthuld worden.

Eerste modellen

De eerste modellen zijn overigens al gepresenteerd door Asus en door HP. De Asus NovaGo 2-in-1 heeft een 13,3-inch display met maximaal 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagcapaciteit. Deze laptop heeft verder een stylus, twee USB 3.1-ingangen en een HDMI-ingang.

Verder is er nog de HP Envy x2, die een 12,3-inch display heeft en eveneens een 2-in-1 laptop is. Dit apparaat beschikt maximaal over 8GB aan werk- en 256GB aan opslaggeheugen. De prijs van het HP-apparaat is niet bekend. Van allebei de apparaten worden tijdens de CES 2018 in Las Vegas meer details verwacht.

De CES 2018 vindt overigens plaats van 9 tot en met 12 januari.