Western Digital begint dit jaar al met productie 96-laags BiCS4-chip

Hardware

Western Digital komt vrij snel met zijn BiCS4 3D-NAND, die gemaakt zal worden met 96-lagen. Daardoor dalen niet alleen de kosten flink, maar wordt ook de capaciteit van de apparaten met vierkante millimeter een stuk groter. Het nadeel is wel dat de levensduur lager wordt en de apparaten iets minder snel werken.

Dat meldt de site Computer Base op basis van bericht van Western Digital zelf. Het bedrijf laat weten dat het op schema ligt met het produceren van de BiCS4 96-laags technologie en dat de productie “deze week” zal beginnen.

Nieuwe chips

De productie van de BiCS4 3D-NAND met 96-lagen werd in juni aangekondigd. Het bedrijf zag dat zelf toentertijd als een “demonstratie van het voortdurende leiderschap van Western Digital op het gebied van NAND-flash technologie”. Er komen twee typen architectuur: met 3 en met 4 bits per cel.

Zoals gezegd, dalen daardoor de kosten die betaald moeten worden per byte, en stijgt de capaciteit per vierkante millimeter. Het gevolg is echter wel dat de chips minder lang mee zullen gaan en dat de schrijfsnelheid iets lager wordt. Hoe het in dit specifieke geval zal zitten, is nog niet bekend, maar de eerste tests zullen volgend jaar uitgevoerd worden.

Western Digital schakelt het komende jaar steeds meer productie om van BiSC3 naar BiSC4. De bedoeling is om in eerste instantie enkel 256-Gbit varianten uit te brengen en in de tijd daarna met 1-Tbit versies te komen. In het eerste kwartaal van 2018 worden de producten naar verwachting op de markt gebracht.