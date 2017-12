Twitter verbant extreemrechtse politica die Trump retweette

Apps & Software

Twitter voerde gisteren strengere regels in om de verspreiding van haatzaaiende content tegen te gaan. Dit beleid zorgde even later voor het daadwerkelijk sluiten van accounts. Zo kunnen we niet langer de tweets van Jayda Fransen zien, een extreemrechtse Britse politica die onlangs nog veel publiciteit kreeg.

Fransen is vicevoorzitter van Britain First, een politieke partij die vooral bekend staat om haar antimoslim-standpunten. Zij haalde eind november nog het nieuws omdat president Donald Trump van de Verenigde Staten drie van haar berichten retweette. Eén van de tweets bevatte een filmpje van een mishandeling in Nederland waarbij de dader wordt neergezet als moslimmigrant. In werkelijkheid gaat het om een minderjarige verdachte die in Nederland is geboren en getogen.

Verschillende blokkades

Naast Fransen zagen diverse andere personen en organisaties hun accounts geblokkeerd raken, zoals Britain First zelf en de voorzitter Paul Golding. TechCrunch ontdekte dat een zoekopdracht naar Jayda Fransen een eerste suggestie naar @realDonaldTrump opleverde. Enkele minuten later was het automatisch linken naar het account van de president alweer verdwenen, waarschijnlijk omdat een werknemer van Twitter de fout opmerkte.

Een andere persoon die wegens het verspreiden van extremistische gedachtes niet langer welkom is, is bijvoorbeeld de Amerikaanse witte nationalist Jared Taylor. Het sluiten is mogelijk vanwege de nieuwe regels die verbannen mogelijk maken indien een account verwant is aan organisaties die geweld gebruiken of verheerlijken. Ook zij die anderen bedreigen, beledigen, discrimineren of zich schuldig maken aan seksisme gaan van het social netwerk.

Facebook

Ondertussen blijft Facebook wel vergelijkbare accounts toestaan. Vanuit Britain First wellicht een veel interessanter platform, aangezien de pagina meer dan 1,9 miljoen likes heeft en er via dit sociale medium donaties mogelijk zijn. TechCrunch vroeg Facebook om een reactie, maar wilde er niet op ingaan. Het bedrijf verwees naar een eerdere blog waarin haattoespraak omschreven wordt als “alles wat mensen direct aanvalt op basis van wat bekend staat als hun beschermde kenmerken.” Hieronder valt ook religieuze overtuiging.