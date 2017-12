Nieuwe update voor Veeam Availability Suite 9.5 richt zich op gecentraliseerd databeheer voor workloads

Services

Veeam laat aan Techzine weten over de introductie van de Veeam Availability Suite (VAS) 9.5 Update 3 (U3). Deze update breidt het databeheer uit en garandeert beschikbaarheid voor virtuele, fysieke en multi-cloudworkloads. Alle workloads zijn centraal te beheren vanuit één Veeam-overzicht.

Dit is mogelijk vanwege ingebouwd beheer voor Veeam Agent for Windows 2.1 en Veeam Agent for Linux v2. De eerste optie biedt bescherming voor bedrijfskritische Microsoft Windows Server failover-clusters. Veeam Agent for Linux is er op zijn beurt voor het maken van back-ups naar een Veeam Cloud Connect-repository. Dit biedt tevens ondersteuning voor scale-out back-up-repositories als back-updoelen en encryptie aan de bronzijde.

Daarnaast biedt U3 storage integratie door versterkte samenwerkingen met IBM en Lenovo. In het geval van Big Blue betekent het IBM Spectrum Virtualize-integratie, waardoor storage-integratie beschikbaar is voor IBM Storwize en het complete op SAN Volume Controller gebaseerde opslagaanbod. De intensievere samenwerking met Lenovo resulteert in storage-snapshotintegratie voor de Lenovo Storage V Series voor back-up en recovery. De Lenovo DS-series zijn gecertificeerd als Veeam Ready en te gebruiken voor Veeam back-up.

Andere introducties

Een andere mogelijkheid die bij de update komt kijken is de ondersteuning voor VMware Cloud op AWS. Hierdoor zijn organisaties in staat om Veeam’s Availability-oplossingen te implementeren in op VMware-gebaseerde public, private en hybrid cloud-omgevingen. Ook wordt Agent monitoring and reporting en Data Sovereignty Compliance Reporting toegevoegd aan Veeam One, wat nieuwe mogelijkheden voor analytics en monitoring oplevert.

De Universal Storage API doet zijn intreden bij deze update. Het gaat hier om een nieuwe opslaginterface die Veeam in staat stelt nieuwe opslagintegraties sneller te ondersteunen. Dit zorgt voor een betere back-upprestatie, minder risico op dataverlies en betere herstelmogelijkheden. U3 volgt op op Veeam’s recent aangekondigde ondersteuning voor IBM AIX en Oracle Solaris, die fysieke workloads in UNIX-omgevingen beschermt. De update is dus per direct beschikbaar.