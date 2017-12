Samsung ontwikkelt kleinste DRAM-chip ter wereld

Hardware

Samsung laat weten over de ontwikkeling van de kleinste dynamic random-access memory (DRAM)-chip ter wereld. Het bedrijf claimt de prestatie in een aankondiging. Het gaat om de tweede generatie 10 nanometer klasse acht gigabit DRAM-chips. Dat is een erg kleine afmeting als je je bedenkt dat één nanometer één miljoenste van een millimeter is.

Het product beschikt over verbeterde energie-efficiëntie, volgens Samsung zelf de zuinigste in zijn soort. Door de dataverwerkingsprestaties moet de chip in staat zijn om data-intensieve elektronica te ondersteunen. Te denken valt aan cloud computing-centra, mobiele apparaten en zeer snelle grafische kaarten.

Er zou een prestatieverbetering en energiebesparing van respectievelijk tien en vijftien procent zijn. Dit is mogelijk door wat Samsung een geavanceerde circuitontwerptechnologie noemt. De nieuwe 8Gb DDR4 realiseert 3600 megabits per seconde (Mbps) per pin. Ter vergelijking: de 1x-nm 8Gb DDR4 van het bedrijf haalt 3200 Mbps.

Er is een productiviteitsverbetering van 30 procent te zien ten opzicht van de eerste generatie 10nm-klasse 8Gb DDR4. Samsung presenteerde die chip afgelopen jaar. Bij de tweede generatie gebruikt het bedrijf een nieuw ontworpen datadetectiesysteem, om nauwkeuriger data in iedere cel op te slaan. Zo realiseert Samsung een aanzienlijke toename in het niveau circuitintegratie en productieproductiviteit. Een zogeheten air spacer rondom de bitlijnen maakt een hogere mate van schalen en snelle celwerking mogelijk.

Streven

Het productievolume van de tweede generatie 10nm DRAM moet snel toenemen. Daarnaast verwacht Samsung meer van de eerste generatie werkgeheugen te fabriceren. Samen moeten de twee chips voldoen aan de groeiende vraag naar DRAM in hoogwaardige elektronische producten.

Samsung legde zichzelf al eerder een doel op om in 2018 volledig over te stappen op 10nm-chips. Steeds kleiner wordende chips is niet alleen het streven van Samsung, aangezien andere bedrijven en onderzoekers zich ook op de ontwikkeling richten. Onlangs werd bijvoorbeeld bekend dat Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) in 2020 begint met de bouw van een fabriek waarin 3nm-chips geproduceerd worden.