Amazon breidt database mogelijkheden uit met multi-master en multi-regio

Services

Eind november waren we te gast bij AWS re:Invent in Las Vegas. Daar presenteerde Amazon zijn plannen voor AWS voor de komende periode en de huidige staat van de clouddiensten. De ene na de andere aankondiging vloog ons om de oren en in onze aantekeningen kwamen we nog een belangrijke aankondiging tegen, namelijk de uitbreiding van de database-diensten.

De databasediensten Amazon Aurora en Amazon DynamoDB krijgen een aantal structurele uitbreidingen waardoor het voor bedrijven veel eenvoudiger wordt om applicaties te ontwikkelen bovenop deze database-platformen.

Amazon Aurora krijgt zogenaamde multi-master ondersteuning, waardoor het mogelijk is om meerdere instances van deze database te draaien die synchroon lopen, maar tegelijk zowel lees- als schrijfacties kunnen verwerken. Hierdoor kan Aurora ook worden ingezet in meerdere datacenters en regio’s zonder dat alsnog een verbinding nodig is met de primaire master voor schrijfacties. Een hele grote vooruitgang, die een beetje onderbelicht is gebleven.

Daarnaast introduceert AWS ook Amazon Aurora Serverless, een nieuw deployment model, waarbij de klant per seconde kan betalen voor de database en kan opschalen wanneer dat nodig is, maar tegelijk ook kan terugschalen tot nul.

Amazon DynamoDB is in tegenstelling tot Aurora een zogenaamde NOSQL-database en deze krijgt nu ondersteuning voor Global Tables, hierdoor wordt DynamoDB de eerste volledige managed database service die voorziet in echte multi-master en multi-regio lees- en schrijfacties. De latency en prestaties van deze database service is enorm goed en met deze uitbreiding ook wereldwijd synchroon beschikbaar.

Hiermee zet Amazon een flinke stap voorwaarts om ontwikkelaars verder aan het platform te binden. Het multi-master verhaal haalt een flink hoofdpijn dossier bij de ontwikkelaar weg, omdat die daar tot op heden extreem veel rekening mee moest houden, met het doen van schrijfacties en het verdelen van de leesacties.

Voor Expedia was de komst van multi-master ondersteuning naar Aurora een van de redenen om all-in te gaan op AWS. Expedia gaat het komende jaar alle online activiteiten naar AWS verplaatsen.