Amazon krijgt mogelijk miljoenenboete van Franse overheid wegens machtsmisbruik

De Franse overheid overweegt om de Amerikaanse internetgigant Amazon een boete van tien miljoen euro op te leggen. Het Amerikaanse bedrijf zou zijn dominante marktpositie misbruiken om oneerlijke voorwaarden op te leggen aan leveranciers.

De boete is nog niet helemaal zeker, maar volgens de krant Le Parisien staat de Franse overheid op het punt die op te leggen. De beslissing volgt op een tweejarig onderzoek door consumentenwaakhond DGCCRF naar de praktijken van Amazon. De contracten van de internetgigant zouden doorgaans oneerlijk zijn voor de leveranciers.

Veel leveranciers

Volgens Le Parisien maken meer dan 10.000 Franse bedrijven en ondernemers gebruik van Amazon om producten aan zo’n 3,5 miljoen consumenten te verkopen. Maar oneerlijke contractvoorwaarden maken dat ze vaak op het randje van faillissement balanceren. Deel van de oorzaak ligt erin dat Amazon zijn contracten op elk gewenst moment mag aanpassen.

Zo kan Amazon bijvoorbeeld besluiten om verkopers te dwingen leveringen te versnellen. Maar ook kan het eisen dat verkopers hun account helemaal opnieuw verifiëren. Een anonieme verkoper stelt dat Amazon “meer dan een jaar” geleden besloot dat zijn account opnieuw geverifieerd moest worden, maar dat er nog altijd niets uitgekomen is. Ook zou voor de verkoper niet duidelijk zijn welke formulieren het proces kunnen versnellen.

Geen andere keuze

Door de dominante positie van Amazon in Frankrijk, hebben leveranciers vaak geen andere keuze dan akkoord gaan. Maar het bedrijf hanteert volgens de Fransen dus een hard en vaak oneerlijk beleid. Als er een negatieve recensie is, of een levering onverwacht vertraagd, kan een account al gesloten worden. Voor de verkopers die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de webreus is dat natuurlijk een vervelende situatie.

Of een boete van tien miljoen euro daar verandering in zal brengen is maar de vraag. Het lijkt vrij onwaarschijnlijk dat Amazon echt onder de indruk zal zijn van dat bedrag. Ter illustratie: in 2016 boekte het een omzet van 136 miljard Amerikaanse dollar. Veel meer dan een schijntje is het dus niet voor de internetgigant. IT Pro vroeg Amazon om een reactie, maar kreeg enkel het volgende terug: “We reageren niet op lopende zaken”.